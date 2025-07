Erlić: Već obavljamo razgovore. Radeta: Tko stane uz HDZ slijedi mu politička odmazda

Zadarska politička scena se nakon neuspjelog prvog sastavljanja većine i izbora predsjednika gradskog vijeća blago rečeno kuha. I dok gradonačelnik Šime Erlić (HDZ) kuha većinu jer mu fale dvije oporbene ruke, kod Daniela Radete (SDP) je zakuhalo zbog, kako tvrdi, laži da postavljanje ograde na zadarskih bedema s kojih je u padu poginulo niz osoba, ovisi o proračunskim sredstvima . Podsjetimo HDZ je na prošloj sjednici izveo neuspješni manevar s prijedlogom oporbenog vijećnika Denisa Barića za predsjednika, no ovaj se zahvalio nakon stanke oporbe i činjenice da je za to trebala još jedna ruka. Erlić je potom izjavio da je on spreman i za nove izbore, a danas je HRT Radio Zadru govorio kako on vidi da će biti konstituirano Gradsko vijeće, te koji su mu slijedeći potezi.

- Čuti ću se vrlo skoro sa predstavnicima stranaka, već smo s nekima obavili razgovore ali svakako ja ne bih čekao dugo, ne zato jer mi je cilj požurivati nekoga da ide brže od samog procesa već da što prije dobijemo Vijeće kako bi Grad mogao funkcionirati. Mi smo, podsjećam, tri godine bez proračuna i prvo što bi napravili u sljedećih 10 dana je da bi išli sa privremenim proračunom do kraja godine, iako dotad nema još puno vremena. To nam je prioritet kako bi mogli na jesen raditi vrtiće, konkretno 150 djece zbrinuti u prostore koje moramo urediti i adaptirati, zatim povećati subvencije prema privatnim vrtićima te ispuniti ostala izborna obećanja. Nadam se da će u svemu ipak prevladati neka racionalnost, potencijala za suradnju u ovom Vijeću ima i držim da ima puno ljudi koji mogu pridonijeti razvoju Grada. To bi značilo imati kritičnu masu koja želi konstruktivno sudjelovati sa svojim programima, mjerama i uvjetima te da se orijentiramo prema onom što treba raditi a ja kao gradonačelnik ću se izboriti da se to i ostvari. Jedino tako grad može ići naprijed - izjavio im je Erlić. Predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta se pak u objavi na fejsu referirao na naslovnicu Zadarskog lista.

- Smatram da smo ovim naslovom konačno dotaknuli dno. Sav jad i bijeda besramne i morbidne politike HDZ-a stali su u jedan naslov. Naravno da ograda nema nikakve veze s proračunom, niti je za njezinu izgradnju potreban. Da ne govorimo o tome da je Grad Zadar od 2012. godine imao punih 13 godina da riješi ovaj problem. Nasadi d.o.o., kao tvrtka zadužena za održavanje, ima vlastite izvore financiranja i svoj proračun. Taj su problem mogli riješiti u bilo kojem trenutku. Prebacivanje odgovornosti na Gradsko vijeće i vijećnike, koji s njihovim neradom i nemarom nemaju nikakve veze, a posebno ne s tragedijama na koje sam javno upozoravao - im neće proći!

Dovoditi smrt ljudi koji su pali s bedema u kontekst ovih lokalnih izbora je krajnje opasno i to može učiniti samo osoba krajnje ograničenog razuma. Ne zanima me tko stoji iza ove izjave, niti ću tražiti tog „čatu“, ali znam tko je odgovoran i znam kako ću djelovati. Poručujem morbidnim kreatorima javnog mnijenja, honorarcima za tipkovnicom i ostalim manipulatorima koji koriste tragediju i smrt za vlastitu političku promidžbu i pritisak na vijećnike: slijedi proračunsko-financijska odmazda, a za svakoga tko stane uz ovakav HDZ – ona politička! Sram vas bilo - naveo je Radeta. Podsjetimo HDZ ima 12, SDP 7, Ričard 3, Žuvela 2, Domino 2 i Robert Modrić jedan mandat.