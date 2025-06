HSLS traži mogućnost elektroničkog glasanja: Zbog nepravilnosti na lokalnim izborima oživjela stara inicijativa

Slab izborni odaziv i sumnje u namještanje izbora diljem Hrvatske ponovno su potaknule raspravu o potrebi uvođenja elektroničkog glasanja, a za razliku od 2020. godine, kada je tu mogućnost tražio oporbeni Most, ovoga se puta za elektroničko glasanje zauzela jedna stranka vladajuće koalicije. HSLS je, naime, na sjednici svog Velikog vijeća u subotu procijenio kako će "unatoč svim mogućim nedostacima elektroničkog glasanja, o kojima treba iskreno razgovarati uza svu kritiku koja ide uz to, prednosti ipak prevagnuti". U priopćenju koje je objavila na svojoj internetskoj stranici stranka ističe kako joj je "kao stožernoj liberalnoj stranci u Hrvatskoj od izrazite važnosti da izlaznost na izborima bude veća, a da postupak bude maksimalno transparentan i pravedan za one koji biraju i one koji su izabrani".