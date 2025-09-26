Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
JESENSKO ZASJEDANJE

Hrvatski sabor u petak glasa o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Zagreb: Sabor nastavio 7. sjednicu
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Tomislav Delač/Hina
26.09.2025.
u 02:36

Izmjenama zakona, koje se zbog pristupanja OECD-u donose po hitnom postupku, državljani trećih zemalja neće moći pružati usluge vodiča u Hrvatskoj.

Hrvatski sabor u petak će, nakon dva tjedna jesenskog zasjedanja, glasati o raspravljenim prijedlozima zakona, među kojima su i izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu pa će sada kao turistički vodiči u Hrvatskoj moći raditi i  strani vodiči iz 38 zemalja članica EU-a i OECD-a. Izmjenama zakona, koje se zbog pristupanja OECD-u donose po hitnom postupku, državljani trećih zemalja neće moći pružati usluge vodiča u Hrvatskoj.

Za zaštićene lokalitete vezane uz Domovinski rat vodiči će morati završiti poseban dio obrazovanja isključivo u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku i s tom licencom onda moći pružati usluge. Zastupnici će glasati i o izmjenama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija kojim će se medicinskim sestrama iz Rumunjske olakšati zapošljavanje u Hrvatskoj i koje se također donose po hitnom postupku.

Uz to, medicinske sestre koje posjeduju dokaz o završenom stručnom usavršavanju više neće morati dokazivati višegodišnje iskustvo za priznavanje kvalifikacija, što će olakšati i ubrzati njihovo zapošljavanje. Također, zastupnici će glasati i o izmjenama Zakona o tržištu kapitala kojim se važeći zakon usklađuje sa pravnom stečevinom EU radi povećanja transparentnosti, učinkovitosti i sigurnosti financijskih tržišta. Za građane to će značiti bolju zaštitu ulaganja, jer će, između ostaloga, investicijska društva biti obvezna osigurati najpovoljnije uvjete pri izvršavanju naloga, a financijska tržišta time postati jasnija i dostupnija. 

Ključne riječi
turistički vodič Sabor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još