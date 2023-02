Hrvatske institucije moraju odmah provjeriti sva posvajanja djece iz Konga

Preokret u Zambiji! Opet! Kao pogodak u zadnjoj minuti, cijela Hrvatska zatresla se poput prepunog stadiona! Na suprotnim tribinama, svaki iza svoje vratnice jedni viču buaaaa drugi viču bravooo, a između njih kao izolacijska zona ona tiha većina, koji zbunjeno sjede, osjećajući u nosnicama da tu nešto duboko vonja, ali istovremeno duboko svjesni da prekomjerna galama može povrijediti i one koji nisu imali loše namjere, a među njima i desetke crnoputih Hrvatića koji u životu baš nikad nikom ništa nisu skrivili.



Hrvatska navijačka populacija u možda zauvijek posve neznanom omjeru podijelila se na one koji vjeruju - ili glume - da nikakvog pravog problema ovdje nema, da je s afričkim posvajanjima sve u najboljem redu, da su posvojitelji u najgorem slučaju samo naivci koji su nesvjesno upali u stupicu koja nije bila namijenjena njima, te na suprotnoj strani i na drugoj krajnosti, na one koji u posvojiteljima vide ne najobičnije kriminalce već one najgore - trgovce djecom. Jedni zagovaraju bezuvjetno oslobađanje, spremni na doček heroja pri povratku u domovinu, drugi bezuvjetni zambijski zatvor te bacanje ključa u ralje najvećeg krokodila u Zambeziju.