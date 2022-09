Hrvatske čizme nose i policajci u Hong Kongu: Obućarska industrija još se drži, 10.000 radnika proizvodi cipele i čizme

Kiselite zelje i pođonite cipele, savjetovao je, uz ostalo, ugledni ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić građanima koji žele uštedjeti koju kunu. Za domaće se zelje zna, varaždinsko i ogulinsko odlično je za kiseljenje, ali što s cipelama? Imamo li štogod domaćeg za pođoniti? Bacili smo se u potragu za domaćim cipelama i došli do zaključka da je hrvatska obućarska industrija, hvala na pitanju, itekako živa. Sjećate li se obuće Mr. Joseph? Kladimo se da je većina kupaca njihovih cipela mislila da se radi o stranom brendu, no to su bile prave domaće, hrvatske cipele. I to u velikim količinama. Primjerice, 2012. proizvedeno je stotinjak tisuća pari. Tvrtka iz Duge Rese propala je nedugo nakon što je osnivač Josip Boljar preminuo, no posao s obućom nastavili su njegovi sinovi Domagoj i Hrvoje. Oni danas proizvode nešto posebno – najekološkije tenisice na svijetu! Brend se zove Miret. Ovako je sve počelo...