'Hrvatska ima sramotno malo javnih stanova za najam naspram europskog prosjeka'

Kandidati za EU izbore koalicije Zelene ljevice koju čine politička platforma Možemo!, Nova ljevica i ORaH u subotu su na štandu u Marmontovoj razgovarali sa Splićanima i održali konferenciju za medije na kojoj su rekli kako je jedan od problema Splita, koji gubi stanovnike, ne rješavanje problema stanovanja.

Dragan Markovina iz Nove ljevice je kazao da Split 'grca u problemima' o kojima oni govore kroz cijelu europsku kampanju.

- Split je grad koji danas živi u monokulturi turizma, koji živi pred raspadom i gubitkom javnih sadržaja i javnog prostora i koji se nalazi u situaciji da su čitavi dijelovi grada – od stare gradske jezgre preko Bačvica - manje-više izgubljenog lokalnog stanovništva i gdje sve ide na ruku velikim stranim investitorima - rekao je Markovina.

Dodao je da se zadnji takav pokušaj, nakon što su Bačvice već gotovo apartmanizirane u potpunosti, događa s Master planom Istočne obale.

- To je po ne znam koji put pokušaj da se s Istočne obale ukloni željeznički i autobusni kolodvor i nešto što je namijenjeno stanovnicima i otoka i Splita pretvori u izdvojeni hotelski resort. Mislimo da je grad Split zahvaljujući tome ušao u situaciju da mu je cijena kvadrata apsolutno narasla u nebo, da on rapidno gubi stanovništvo. To uostalom pokazuju popisi stanovništva. Ljudi ne mogu sebi priuštiti stan ovdje. Nekretnine su jako skupe i odlaze u okolne općine - naglsio je Markovina.

Tomislav Tomašević iz Možemo!-politička platforma istaknuo je kako je koalicija temu stanovanja postavila kao glavno pitanje u ovoj kampanji za EU izbore jer smatra da je to goruća tema.

- Cijela jedna generacija mladih se ne može emancipirati od svojih roditelja. Hrvatska je prva u EU po broju mladih koji su prisiljeni živjeti u roditeljskom domu, a jedan od glavnih uzroka je nedostupnost jeftinih stanova za najam ili za kupnju i tu se stvarno nijedna politička opcija nije pozabavila tim problemom - kazao je.

Napomenuo je da su se do sada vlade uglavnom fokusirale na to da subvencioniraju kredite za kupnju stanova, što je rezultiralo poskupljivanjem stanova i prelijevanjem proračunskog novca u profit banaka, “a da nismo pomogli kupcima stanova”.

S druge strane, tvrdi, Hrvatska ima sramotno malo javnih stanova za najam – samo 2 posto, naspram europskog prosjeka od 15 posto.

- Mi ćemo se u Europskom parlamentu zalagati da se provede Europska građanska inicijativa “Stanovanje za sve” tako da se ulaganja u izgradnju javnih stanova izuzmu od EU pravila prekomjernog deficita - dodao je.

Zorislav Antun Petrović iz ORaH-a izjavio je kako je Split jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji ima problema i s vodom i sa zrakom.

- Svaki put kad padne kiša, svi žitelji Splita i okolice znaju kakva im je situacija s pitkom vodom. Mi ćemo kroz naš mandat u Europskom parlamentu poraditi na tome da se u Splitu i uopće u Hrvatskoj prioritizira financiranje projekata za gospodarenje otpadom koji se temelje na prevenciji nastanka otpada, a ne kao što je sada slučaj da se fokusira na obradu otpada u centrima poput Lećevice, koji se baziraju na tehnologiji koja uključuje i spaljivanje otpada odnosno RDF goriva. To je zastarjela tehnologija, to je loše za okoliš. Bolje je napustiti tu RDF tehnologiju i povećati odvajanje otpada za recikliranje i kompostiranje - zaključio je Petrović.