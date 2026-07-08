Hrvatska digitalizirala sustav prijevoza opasnih tvari

Prijevoz opasnih tvari jedno je od najsloženijih područja cestovnog prometa jer svaki prijevoz mora zadovoljiti stroge sigurnosne standarde zbog mogućih posljedica za ljude, okoliš i infrastrukturu u slučaju nezgode.

Foto: AKD

Projekt eADR predstavlja važan iskorak u digitalnoj transformaciji sustava upravljanja prijevozom opasnih tvari te uspostavlja temelje interoperabilnog informacijskog sustava koji povezuje ključne dionike u jedinstveno digitalno okruženje. Novi sustav omogućuje sigurnu razmjenu podataka, učinkovitiji nadzor prijevoza, bržu reakciju nadležnih službi u izvanrednim situacijama te značajno smanjuje administrativno opterećenje svih sudionika procesa. Jedna od najvažnijih novosti koje projekt donosi jest uvođenje elektroničkih dopuštenja za prijevoz opasnih tvari. Dosadašnji administrativni postupci zamijenjeni su digitalnim procesima koji su brži, jednostavniji i transparentniji, čime se olakšava rad prijevoznicima, ali i nadležnim tijelima.

U praksi to znači da će podaci o prijevozu opasnih tvari biti dostupni kroz jedinstveni digitalni sustav koji omogućuje njihovu razmjenu između nadležnih institucija, čime se smanjuje mogućnost administrativnih pogrešaka, ubrzava obrada podataka i povećava pouzdanost cijelog procesa.

Foto: AKD

Sustav je razvijen u skladu sa suvremenim europskim standardima interoperabilnosti te omogućuje povezivanje s postojećim nacionalnim informacijskim sustavima, ali i budućim europskim digitalnim servisima. Takva arhitektura osigurava njegovu dugoročnu održivost, nadogradnju i spremnost na buduće regulatorne i tehnološke zahtjeve Europske unije.

„Razvijen je sustav koji omogućuje digitalno preuzimanje i obradu podataka iz tahografa, čime se unapređuju nadzor nad prijevozom, pouzdanost podataka i učinkovitost kontrola. Projekt uključuje i digitalni sustav za osposobljavanje vozača koji prevoze opasne tvari te sigurnosnih savjetnika, čime su prijave, ispiti i izdavanje isprava znatno pojednostavljeni. Povezivanjem s drugim tijelima javne uprave ostvarena je viša razina interoperabilnosti, a građanima osigurana dodatna sigurnost kroz učinkovitije praćenje prijevoza opasnih tvari na hrvatskim cestama“, rekao je državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.

Jure Sertić, glavni direktor AKD-a-govor Foto: AKD

Okupljenima se obratio i direktor AKD-a Jure Sertić, istaknuvši kako projekt eADR predstavlja prijelaz s nepovezanih i pretežno papirnatih postupaka na jedinstveno digitalno okruženje.

„Suradnja MMPI-ja i AKD-a na digitalnoj transformaciji prometa traje već dugi niz godina, a partnerski odnos je rastao i definirao zavidan prometni portfelj. Realizacija projekta eADR nije samo ispunjenje projektnog zadatka, nego su njime definirani temelji za daljnji razvoj sigurnijeg i pametnijeg transportnog ekosustava.“, rekao je Sertić.

Dodao je kako je projekt razvijen u skladu s europskim regulatornim okvirom, čime Hrvatska postaje aktivan sudionik europske digitalne prometne mreže. Istaknuo je i da je AKD u projektu imao ključnu ulogu u analizi potreba nadležnih tijela, razvoju digitalnih rješenja te povezivanju složenih poslovnih procesa sa zakonskim zahtjevima.

Iva Krušelj Posavec Foto: AKD

Projekt su predstavile Laura Biondić, voditeljica projekta i njezina zamjenica Iva Krušelj Posavec iz AKD-a, istaknuvši kako eADR omogućuje učinkovitiji nadzor prijevoza opasnih tvari, ranije prepoznavanje potencijalno opasnih situacija i bržu reakciju nadležnih službi. Posebna vrijednost sustava njegova je interoperabilnost, odnosno povezivanje institucija i sigurna razmjena podataka prikupljenih kroz standardizirane procese. Sustav pritom osigurava visoku razinu dostupnosti i zaštite podataka te značajno smanjuje rizik od prekida rada i gubitka podataka.

Laura Biondić Foto: AKD

Projekt eADR predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave i potvrđuje kako suradnja državnih institucija i stručnjaka može rezultirati konkretnim rješenjima koja povećavaju sigurnost građana, unapređuju rad nadležnih tijela i stvaraju učinkovitiji sustav upravljanja prijevozom opasnih tvari.