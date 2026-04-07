CILJ JE UNIŠTENJE

Hrvatska daje tri milijuna eura za suzbijanje jednog od najopasnijih štetnika. Na posebnom udaru je ova županija

Wikimedia Commons
Autor
Ivica Beti
07.04.2026.
u 07:39

Suzbijanje štetnika u dolini Neretve Ministarstvo poljoprivrede smatra nacionalnim interesom

Hrvatska će u tri godine izdvojiti tri milijuna eura za uništavanje sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata), jednog od ekonomski najopasnijih štetnika voćnih kultura u brojnim zemljama svijeta. Javlja se u područjima tropske, suptropske i sredozemne, odnosno mediteranske klime. Porijeklom je iz Afrike, a dosad je zabilježena na pet kontinenata i u više od 120 zemalja. U Hrvatskoj je prvi put zabilježena 1947. u okolici Splita, a proširila se po dijelovima zemlje. Najviše populacije sredozemne voćne muhe evidentirane su u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, gdje, kako ističu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, ozbiljno ugrožava proizvodnju brojnih voćnih vrsta, posebno agruma. U Europskoj uniji nema status reguliranog štetnog organizma, a suzbija se agrotehničkim, biotehničkim, biološkim i kemijskim mjerama prema načelima integrirane zaštite.

– Mjere zaštite od sredozemne voćne muhe zahtijevaju sustavni pristup, a ako se ne poduzimaju, poduzimaju polovično, nepravilno, nestručno ili nepravovremeno, štete mogu biti vrlo visoke. Na pojedinim voćnim vrstama na jugu Hrvatske zabilježene su potpune, stopostotne štete u urodu – kažu u Ministarstvu koje je nedavno izradilo i poslalo na e-savjetovanje Program potpore za suzbijanje sredozemne voćne muhe u višegodišnjim nasadima na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2026. – 2028. godine.

Ministarstvo koje je analiziralo izvješća o provedbi dosadašnjih akcijskih planova i naredbi zaključilo je kako ciljevi naredbi i akcijskih planova nisu postigli željeni učinak, naročito u posljednjih pet godina. – Zbog važnosti proizvodnje voća za lokalno gospodarstvo i društveni razvoj u dolini rijeke Neretve te velikog broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava uključenih u proizvodnju mandarine i drugog voća, od nacionalnog je interesa da se suzbijanje sredozemne voćne muhe na tom području i dalje podupire. Dodjeljivat će se i bespovratna financijska potpora u obliku fiksnog iznosa od 268 eura po hektaru, a za provedbu sanitacijskih mjera u višegodišnjim nasadima 271 eura/ha.

