Turistica iz Austrije požalila se na cijene u Hrvatskoj: Prvi put smo tu otkad je uveden euro, iznenađeni smo

Na Redditu se ovih dana povela rasprava o sve višim cijenama u Hrvatskoj, osobito na obali. "Trenutno smo na odmoru u Hrvatskoj (područje Pule) – prvi put otkako je uveden euro – i iskreno smo iznenađeni koliko su cijene sada visoke. Namirnice i gorivo koštaju gotovo jednako kao u Austriji. I jelo izvan kuće jedva je nešto jeftinije – primjerice, jedna kuglica sladoleda je 2 eura. Zanima me: Jesu li to samo turističke cijene u Puli ili i lokalno stanovništvo plaća isto? Kako se sami Hrvati odnose prema sadašnjoj razini cijena? Kolika je medijalna plaća, primjerice za blagajnicu u Plodinama ili Konzumu (čini se otprilike 800–1.300 eura neto mjesečno)? Kolika je prosječna mirovina (čini se da iznosi oko 600–630 eura neto)? Jesu li prehrambene cijene na istarskoj obali više nego u unutrašnjosti?"

Ova objava potaknula je niz komentara, a korisnici su raspravljali o tome kolike su stvarne cijene za domaće stanovništvo, kako Hrvati doživljavaju razinu cijena te postoje li razlike u troškovima života između obale i unutrašnjosti zemlje.

Jedan od najčitanijih komentara stigao je od korisnika koji je naglasio da razlike nema: „Nisu to turističke cijene, i mi ih plaćamo. Prosječna plaća je oko 1460 eura, a medijan oko 1300. Restorani i kafići na obali puno su skuplji nego u Slavoniji, gdje su i primanja niža.“ Drugi su dodali da takva situacija pogađa sve, ne samo goste. „To nisu zamke za turiste, to su zamke za sve. Domaći znaju za jedan jedini povoljniji restoran“, stoji u jednom od popularnih komentara.

Posebno se ističe problem stanovanja: većina starijih ljudi posjeduje svoje nekretnine, no za mlađe generacije najam je preskup i otežava osamostaljenje. „Ako nemaš stan ili kuću, teško se odvojiti od roditelja“, upozorava jedan od sudionika rasprave. U raspravi se spominju i trgovački lanci. Korisnici ističu da razlike među supermarketima gotovo nema te da su cijene u hrvatskom Lidlu ili Konzumu znatno više nego u istim lancima u Njemačkoj ili Sloveniji. Mnogi priznaju da kupuju isključivo na akcijama ili odlaze preko granice po povoljniju robu.

Zaključak većine jest da su građani svjesni previsokig cijena, no umjesto odlazaka u restorane ili kafiće, snalaze se štednjom i potragom za popustima. „Plaćali bismo iste cijene kao turisti da možemo, ali jednostavno ne idemo u restorane“, glasi jedan od komentara koji najbolje opisuje svakodnevicu mnogih obitelji.