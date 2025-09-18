Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
VIDLJIVA INFLACIJA

Turistica iz Austrije požalila se na cijene u Hrvatskoj: Prvi put smo tu otkad je uveden euro, iznenađeni smo

Pula: Osunčana mjesta na terasama kafića su puna, dok su ona u hladu prazna
Srecko Niketic/PIXSELL
Autori: Večernji list, Eva Berišić
18.09.2025.
u 18:52

Korisnici ističu da razlike među supermarketima gotovo nema te da su cijene u hrvatskom Lidlu ili Konzumu znatno više nego u istim lancima u Njemačkoj ili Sloveniji.

Na Redditu se ovih dana povela rasprava o sve višim cijenama u Hrvatskoj, osobito na obali. "Trenutno smo na odmoru u Hrvatskoj (područje Pule) – prvi put otkako je uveden euro – i iskreno smo iznenađeni koliko su cijene sada visoke. Namirnice i gorivo koštaju gotovo jednako kao u Austriji. I jelo izvan kuće jedva je nešto jeftinije – primjerice, jedna kuglica sladoleda je 2 eura. Zanima me: Jesu li to samo turističke cijene u Puli ili i lokalno stanovništvo plaća isto? Kako se sami Hrvati odnose prema sadašnjoj razini cijena? Kolika je medijalna plaća, primjerice za blagajnicu u Plodinama ili Konzumu (čini se otprilike 800–1.300 eura neto mjesečno)? Kolika je prosječna mirovina (čini se da iznosi oko 600–630 eura neto)? Jesu li prehrambene cijene na istarskoj obali više nego u unutrašnjosti?"

Ova objava potaknula je niz komentara, a korisnici su raspravljali o tome kolike su stvarne cijene za domaće stanovništvo, kako Hrvati doživljavaju razinu cijena te postoje li razlike u troškovima života između obale i unutrašnjosti zemlje.

Jedan od najčitanijih komentara stigao je od korisnika koji je naglasio da razlike nema: „Nisu to turističke cijene, i mi ih plaćamo. Prosječna plaća je oko 1460 eura, a medijan oko 1300. Restorani i kafići na obali puno su skuplji nego u Slavoniji, gdje su i primanja niža.“ Drugi su dodali da takva situacija pogađa sve, ne samo goste. „To nisu zamke za turiste, to su zamke za sve. Domaći znaju za jedan jedini povoljniji restoran“, stoji u jednom od popularnih komentara.

First trip to Croatia since the Euro – surprised by the price Level
byu/Visible-Cress1328 inaskcroatia

Posebno se ističe problem stanovanja: većina starijih ljudi posjeduje svoje nekretnine, no za mlađe generacije najam je preskup i otežava osamostaljenje. „Ako nemaš stan ili kuću, teško se odvojiti od roditelja“, upozorava jedan od sudionika rasprave. U raspravi se spominju i trgovački lanci. Korisnici ističu da razlike među supermarketima gotovo nema te da su cijene u hrvatskom Lidlu ili Konzumu znatno više nego u istim lancima u Njemačkoj ili Sloveniji. Mnogi priznaju da kupuju isključivo na akcijama ili odlaze preko granice po povoljniju robu.

Zaključak većine jest da su građani svjesni previsokig cijena, no umjesto odlazaka u restorane ili kafiće, snalaze se štednjom i potragom za popustima. „Plaćali bismo iste cijene kao turisti da možemo, ali jednostavno ne idemo u restorane“, glasi jedan od komentara koji najbolje opisuje svakodnevicu mnogih obitelji.

Ključne riječi
Troškovi plaće Hrvati cijene turisti

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
19:36 18.09.2025.

Da je skupo, je ali pitao ni gospođu iz Austrije koliko ona plaća režije, gorivo, kafiće i restorane ….na žalost kod nas na odmor dolaze turisti koji bi nakon 10-15 dana ljetovanja još i uštedjeli …dame i gospodo tog višee nema . Došli ste na odmor u najljepšu zemlju na svijetu a to košta . Ono na čemu mi moramo raditi je dizanje plaća našim radnicima i pritisak na trgovce da spuste cijene ( dobit im je preko 25%) .

MA
Martim
19:49 18.09.2025.

Ista valuta ista nad država(EU) i gospođa je mislila uštediti, može u Turskoj,Egiptu i Maroku. Problem je ovdje što mi nemamo Austrijske plaće i mirovine.

FE
Felix
19:23 18.09.2025.

PS.Odgovoram Gosp Plenkovicc?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
POLITIČKI RAT NA NOVOJ RAZINI

Facebook montaža saborskog zastupnika Predraga Mišića 'zapalila' Vukovar

Iako je objava u međuvremenu obrisana priopćenjem za javnost na svome Facebook profile oglasio se Grad Vukovar koji navode kako se radi o “sramnoj i degutantnoj objavi na društvenim mrežama vukovarskog saborskog zastupnika Predraga Mišića iz redova Domovinskog pokreta u kojoj je prikazan izmišljeni događaj temeljen na montiranoj fotografiji, još je jedan očajnički pokušaj blaćenja nove gradske vlasti“.

Učitaj još