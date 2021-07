Horvatinčićev odvjetnik: Odvjetnik sam 30 godina, čudi me što je odluka o odbijanju žalbe donesena u tri dana

Tomislav Horvatinčić (73) mogao bi za koji dan otići na izdržavanje zatvorske kazne od četiri godine i deset mjeseci zbog pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par, a od koje će se u kolovozu navršiti deset godina. Horvatinčiću je u petak odbijena nova molba za odgodu izvršenja. Odluka je to sutkinje izvršenja Martine Maršić sa Županijskog suda u Zagrebu. On se u četvrtak trebao javiti na izdržavanje kazne, no u utorak je zatražio odgodu do konca godine zbog teškog zdravstvenog stanja. Molba je odbijena, a njegov branitelj Velimir Došen već je najavio žalbu. Ističe da službeno rješenje još nije dobio, nego je za njega saznao iz medija.

– Odvjetnik sam 30 godina, čudi me što je odluka o odbijanju žalbe donesena u tri dana jer potrebna je provjera dokumentacije u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, eventualno vještačenje. Bit će to jedna od osnova za žalbu. Trojica su mu liječnika propisala da završi rehabilitaciju, koja bi trebala trajati do konca listopada, pa smatramo da nije spreman za izvršenje kazne. Usto, mora i na kontrolu u Beč – kaže odvjetnik Došen.

Rok za žalbu je tri dana od trenutka zaprimanja rješenja.

– No žalba ne odgađa izvršenje. U odluci o odbijanju žalbe pisat će kada se treba javiti u zatvor, a to može biti 15. srpnja, a može i odmah – objašnjava.