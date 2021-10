Hoćemo li nakon poziva doktora nekog političara imati izvanredne izbore

Užasno mi se sviđa ideja MUP-a da liječnici prijavljuju svoje pacijente za koje sumnjaju da nisu u stanju voziti. Dođete doktoru jer, recimo, kišete i suze vam oči, on vam dijagnosticira alergiju na ambroziju, uzme telefon, nazove 112, izdiktira vaš OIB i policija vam poništi dokumente; ili, hipotetski, zaboli vas vratna kralježnica, liječnica vam da nešto protiv bolova i uputnicu da se za pola godine javite na fizikalnu terapiju, a usput dovikne sestri da se javi policiji. “Zbog onoga”, pita sestra, a liječnica promumlja nešto u znak potvrde, jer već ulazi novi pacijent, dok ih je u čekaonici još 150 koje treba pregledati do kraja smjene.Budući da nema ni jednog jedinog lijeka na svijetu, od aspirina i sirupa za kašalj, do najnovijeg viralnonogenetskohiperangiološkog antitumorskog reverzibilnog nanotretmana, koji ne izaziva pospanost, nesanicu, euforiju, depresiju, debljanje, mršavljenje, znojenje, suhoću usta, napade panike, suicidalne misli, neurozu i psihozu, jasno je da će bez vozačke dozvole uskoro ostati svi. Odnosno, oni iskreni.

Tražiti od liječnika da otkucavaju svoje pacijente isto je kao i da tražite od svećenika da prijave grešnike s ispovijedi. Klečite u ispovjedaonici, svećenik vas pita imate li još nešto za povjeriti, i vi razmišljate da priznate, na primjer, da ste zadavili suprugu i zakopali je u vrtu, ali kroz rešetku uočavate da velečasni nesvjesno gladi mobitel u ruci, pa zaključujete da ćete to ipak zadržati za sebe. Propiše li se svećenicima da drukaju vjernike, ispovjedaonice bi uskoro bile prazne, ako se zanemare školska djeca koja će ispovijedati da su prepisala zadaću ili činila bludne radnje. Doduše, i njih se može prijaviti razrednici ili roditeljima.

Zašto bi liječničko prijavljivanje stalo na policiji i ograničilo se na vozačke dozvole?

Dođe liječniku, recimo, ministar ili parlamentarac, ovaj kratko s njim razgovara i otkrije da je lik kreten. Okrene broj Banskih dvora ili Sabora, predstavi se imenom, prezimenom i matičnim brojem, izrekne stručnu dijagnozu na liječničkom latinsko-engleskom jeziku i već drugi dan imamo rekonstrukciju vlade ili izvanredne izbore u dotičnoj lokalnoj zajednici.

Uostalom, zašto se ograničiti na ministre, i premijer i predsjednik imaju svoje liječnike. Zašto i njihovi doktori ne bi mogli nazvati nekoga, recimo Beroša ili Capaka, i tiho, ispod glasa, da ostane sačuvana liječnička tajna, reći im špššpš ššššpššš pšššššp šp, na što će ovi zaprepašteno odgovoriti: “Ozbiljno? Ne bismo to nikad pomislili! Moramo odmah reagirati”!

Razumijem policiju. Na svijetu ima toliko provalnika, ubojica, svodnika, pronevjeritelja, krivolovaca, pljačkaša, ekshibicionista, džepara i nesavjesnih vozača da to nitko ne stigne poloviti. Policiji zato pomažu redovni doušnici, no problem je da su to obično kriminalci koji ne poznaju nikoga osim kriminalaca. Policija je zato odlučila misliti šire, i unaprijed. Posve je prirodno da policija smatra da pošteni građani moraju raditi za nju – jer tko bi trebao biti zainteresiraniji za red i mir nego pošteni građani? Naravno, to ne trebaju biti svi pošteni građani, nego najprije oni koji znaju više o ljudima, a tko zna više od liječnika? Dobro, znaju odvjetnici, ali njih se nije pritisnulo jer ih se a) svi bolje, i b) čak i da počnu cinkati klijente, to bi opet bilo o zločinima već počinjenima. Ali mi želimo znati za zločine unaprijed, i preduhitriti ih!

Čini se da su u MUP-u gledali CBS-ovu seriju “Osumnjičeni”, gdje je programer, koga glumi Harold Finch, konstruirao kompjutor što predviđa zločine; da pomogne svijetu, angažirao je bivšeg agenta CIA Jima Caviezela koji je, u skladu s uputama “Stroja”, sprečavao kriminal prije nego se dogodi. Netko bi morao reći MUP-u da je to djetinja fantazija. To je i opasna fantazija. Zločin se može kazniti tek nakon što je počinjen, a samo totalitaristički režimi kažnjavaju ljude preventivno. Što se liječnika tiče, i oni su ljudi, dakle ograničena bića koja ne mogu predvidjeti tko će za tjedan, mjesec ili godinu dana projuriti kroz crveno ili zaspati za volanom. Kao ljudska bića, i liječnici mogu raditi protiv propisa i odredbi struke, i izdavati razne lažne potvrde, od toga da se zdravi proglašavaju invalidima, do toga da se invalidni proglašavaju zdravima. Ali to su već pravi prijestupi, a ne potencijalni, i tu policija može imati posla.