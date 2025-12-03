Hoće li Split napokon presjeći gordijski čvor? Sve više vijećnika za kupnju Spaladium arene

Hoće li splitski gradski vijećnici izglasati da Grad Split od banaka kupi Spaladium arenu za 5 milijuna eura, s obzirom na to da gradonačelnik Tomislav Šuta i HDZ nemaju većinu? Igor Skoko (Centar) kaže da njihov klub, koji je najbrojniji, još nije zauzeo stav.

– Kada budu poslani svi dokumenti koje je Šuta rekao da ima, sjest ćemo i odlučiti kako ćemo glasati. Još u svom mandatu krenuli smo k tome da Grad Split preuzme Spaladium arenu i generalno bi bilo dobro da pređe u vlasništvo Grada Splita, ali na koji način i po kojoj cijeni, to će ovisiti o tome što od dokumenata od Vlade i DORH-a imamo. Tek kad ih vidim, moći ću reći je li ovo što Šuta nudi dobro ili loše – kaže Skoko.

Šuta tvrdi kako su mu ključne državne institucije dale zeleno svjetlo. Nakon sastanaka s predstavnicima svih političkih opcija u Gradskom vijeću, novinarima je rekao kako su pozitivno mišljenje dali Državno odvjetništvo, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo turizma, Ured Vlade za zakonodavstvo i Ministarstvo sporta.

Na sastanku je bio i vijećnik Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik koji kaže da će Centar uskoro usuglasiti stav i iznijeti ga. Smatra da je Šuta neprofesionalno postupio što je nakon sastanka, na kojem nisu doneseni nikakvi zaključci, "trčao pred medije".

Davor Matijević, bivši SDP-ovac, kaže da će glasati za Šutin prijedlog. – Prevelik nam je rizik to propustiti. Mogu se godinama vući sudski sporovi koje su banke pokrenule protiv Grada, s krajnje neizvjesnim ishodom. Spaladium arena jako je potrebna gradu zbog sportskih i kulturnih događanja. Doći u njezino vlasništvo dobra je stvar – poručio je Matijević. Pozitivan stav ima i Katarina Prnjak, također bivša SDP-ovka.

– Ovaj gordijski čvor treba presjeći i apsolutno podržavam ideju. Realno, za 5 milijuna dobivamo objekt koji je procijenjen na 60 milijuna eura – kaže Prnjak. Franko Kelam (Most) također će biti za.

– Ako je situacija takva kako nam ju je gradonačelnik predstavio, da bi sanaciju preuzelo Ministarstvo sporta, ne vidim zašto bih bio protiv toga – rekao nam je Kelam. Marinko Biškić (Možemo!) potvrdio nam je da će i on biti za.

– Dvorana je svakim danom u sve lošijem stanju. Budemo li čekali da je dobijemo besplatno, bit će potpuno devastirana pa će nas doći još skuplje – kaže Biškić. Jakov Prkić (Direkt) kaže da je već na sastanku rekao kako je za.

– Kupnja Arene sada je tehnička stvar. Ali, mene brine što mi ne znamo kako ćemo njome upravljati i što će biti s pravom građenja jer dvorana ne može takva ostati, moramo je dovršiti – upozorava Prkić.