Hoće li gradovi na Jadranu đonom prema iznajmljivačima? Glavina: Iznajmljivanje ostaje slabo oporezovano

Nezadovoljnici okupljeni u inicijativi Spasimo male obiteljske iznajmljivače nisu se predavali do samog kraja. Danas, uoči glasanja o setu zakona koji, među ostalim, propisuje nove, veće raspone za utvrđivanje visine godišnje paušalnog poreza po krevetu, okupili su se pred Hrvatskim saborom da još jednom poruče kako se bore 'protiv nepravednih zakona koji povećavaju poreze, kompliciraju procedure te ugrožavaju pravo na rad i egzistenciju tisuća obitelji koje se bave iznajmljivanjem obiteljskog smještaja'. Svih šest poreznih zakona, koji na snagu stupaju 1. siječnja, danas je svejedno izglasano, što konkretno za iznajmljivače znači nove iznose paušala od 2026.

Dosad su iznajmljivači godišnje po krevetu plaćali od 20 do 200 eura, kako je koja lokalna vlast odlučila, a po novom će se u najrazvijenijim turističkim mjesta plaćati od 100 do 300 eura, a u najmanje razvijenima od 20 do sto eura. Koliki će se gdje paušal stvarno i plaćati, i dalje ovisi o odluci lokalnih vlasti, koje prema prvim informacijama, nisu pretjerano zainteresirane za poskupljenje tog nameta iznajmljivačima na svome području. Neslužbeno, takav je stav u mnogim jadranskim mjestima, a na naš službeni upit o tome, razaslan na desetak adresa, proteklih su se dana konkretno izjasnili jedino predstavnici crikveničke, opatijske i splitske vlasti.

"Svakako, namjera je Grada što više olakšati iznajmljivačima. Stoga će prijedlog prema Gradskom vijeću koji donosi Odluku o paušalnom porezu biti s najmanjim mogućim zakonski propisanim iznosom", kažu u Crikvenici na čijem području iznajmljivači po krevetu sada godišnje plaćaju 45,79 eura. Iz Opatije su, pak, poručili kako će zainteresiranima dati priliku da sudjeluju u ovoj temi i svojim prijedlozima doprinesu "da gradske odluke budu prihvatljive većini, a posebice stanovnicima Opatije". Đonom prema iznajmljivačima neće ni splitska vlast odakle poručuju kako će sadašnji paušal od 55 eura po krevetu dogodine dići na 60, a u 2026. najvjerojatnije na 70 eura. To bi, ostane li Split po razvijenosti u drugom razredu, značilo donju granicu unutar raspona od 70 do 200 eura. Iznajmljivači, inače, u jadranskim mjestima trenutno plaćaju godišnji paušal po razvijenosti, kriterij je turistička posjećenost, a po novom će, među ostalim, biti uvršteni i kriteriji održivosti, pa će zasigurno biti seljenja iz razreda u razred.

Kako god, prosvjednici danas nisu uspjeli istjerati svoje, ali ni zakonodavac nije povećao raspone godišnjeg paušalnog poreza iznajmljivačima da bi sve ostalo isto. Istina, izmjena poreznih pravila samo je dio reforme obiteljskog smještaja, koji će se po novom dijeliti na domaćine i rentijere. Prvi će morati ispuniti uvjet da žive na području županije u kojoj iznajmljuju apartmane, a svi drugi postaju rentijeri. Uključujući vlasnike stanova za kratkoročni najam koji će u roku od pet godina morati prikupiti 66 posto suglasnosti susjeda.

Dizanje poreza svakako je jedan od alata u borbi protiv apartmanizacije. Međutim ministar turizma Tonči Glavina ne čini se pretjerano iznenađen blagim pristupom gradonačelnika i načelnika općina prema iznajmljivačima.

– Sveobuhvatna reforma upravljanja razvojem turizma odvija se u trokutu stambene, porezne i turističke politike te je u svakom dijelu predviđen određeni iskorak koji će osigurati uspješnost provedbe. Kada govorimo o turističkim politikama, one su ponajviše vezane za izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i za krovni Zakon o turizmu te se njihova potpuna provedba očekuje u 2025. Iznosi paušala propisani su Zakonom o porezu na dohodak i podizanjem njegove donje granice najrazvijenije destinacije morat će ipak podići iznose. Međutim, ovo sve ide u prilog tezi koju stalno ponavljamo, a to je da se većini iznajmljivača u kratkoročnom najmu uvjeti neće znatnije promijeniti te će ovo i dalje ostati jedna od najniže oporezovanih gospodarskih djelatnosti – poručuje ministar Glavina i dodaje kako će, istodobno, iznajmljivači koji dobiju status domaćina biti zaštićeni kao posebna turistička vrijednost Hrvatske. – S cjelokupnim paketom mjera napravit ćemo promjene da bismo usmjerili razvoj i upravljali tim razvojem kako bismo konkurentnost i uspješnost zadržali i u budućnosti – zaključuje ministar turizma.

