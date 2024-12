Set zakona izazvao je velike rasprave u javnosti: Jedan cilj je postignut i prije glasanja u Saboru

Set zakona koji će ubuduće regulirati tzv. privatni smještaj izazvao je dosta rasprave u javnosti, a jedan cilj postignut je praktički i prije nego što su novi zakoni stigli na glasanje u Sabor, a kamoli stupili na snagu.

Interesne skupine

Namjera zakonodavca je, među ostalim, razdvojiti stvarne domaćine i obične rentijere. To, inače, odavno traže i sami obiteljski iznajmljivači u čijem se statusu dugo 'švercaju' i vlasnici stanova za iznajmljivanje turistima, a sad su ih već zakonski prijedlozi jasno podijelili u dvije interesne skupine. Obiteljske iznajmljivače, naime, najviše žulja najava povećanja godišnjeg paušalnog poreza po krevetu, a vlasnike stanova za kratkoročni najam činjenica da će morati prikupili suglasnost dvije trećine suvlasnika u stambenoj zgradi.

Vlada jest malo ublažila prvotni prijedlog koji je predviđao 80 posto suglasnosti susjeda ako se vlasnik stana i po isteku pet godina želi baviti iznajmljivanjem turistima, a povećani su i rasponi unutar kojih će lokalne vlasti određivati godišnji paušal po krevetu. Sada se po krevetu u obiteljskom smještaju plaća od 19,9 do 199 eura, koliko gradske ili općinske vlasti raspišu. Po novom će, pak, iznajmljivači u najrazvijenijim turističkim mjestima godišnje po krevetu plaćati od 100 do 300 eura. U drugom razredu po razvijenosti predviđen je raspon od 70 do 200 eura, u trećem od 30 do 150, a u četvrtom od 20 do 100 eura. U odnosu na prvotni prijedlog, donja granica u prvom i drugom razredu spuštena je za 50, odnosno 30 eura.

Kojim će se iznosima lokalne vlasti prikloniti još se službeno ne zna, ali novosti će stupiti na snagu iduće godine i tema je itekako aktualna među čelnicima gradova i općina, no o njoj zasad nerado javno govore. Naime, na upit o tome u kojem se smjeru razmišlja oko budućeg iznosa godišnjeg paušala po krevetu za obiteljski smještaj, razaslan od Umaga, preko Opatije, Crikvenice, Splita i Makarske do Dubrovnika, odgovor nam je stigao samo iz Opatije i Crikvenice. U popularnoj Crikvi za definitivan odgovor čekaju da paket novih poreznih propisa bude i usvojen, ali oko iznosa u načelu nemaju previše dilema. "Svakako, namjera je Grada što više olakšati iznajmljivačima koji će se susresti s novim poreznim propisima. Stoga će prijedlog Grada prema Gradskom vijeću koji donosi Odluku o paušalnom porezu biti s najmanjim mogućim zakonski propisanim iznosom paušalnog poreza", stoji u odgovoru crikveničke vlasti, na čijem se području od 2019. naplaćuje godišnji paušalni porez po krevetu od 45,79 eura. Iz Opatije, pak, poručuju kako će "kada Grad Opatija bude pripremio vlastite odluke, građani i svi ostali zainteresirani subjekti imati priliku aktivno se uključiti u javno savjetovanje i svojim prijedlozima pridonijeti da gradske odluke budu prihvatljive većini, a posebice stanovnicima Opatije".

Idu niz dlaku

U odgovoru opatijskog gradonačelnika Fernanda Kirigina stoji i da je predložena visina paušalnog poreza preveliko povećanje u odnosu na dosadašnju. "Također, kod određivanja visine paušala, ali i samog načina oporezivanja, uopće se nije vodila briga o poreznoj snazi svakog poreznog obveznika jer istu poreznu obvezu ima krevet u smještajnoj jedinici s tri zvjezdice i onaj s pet zvjezdica", ističe, među ostalim, opatijski gradonačelnik i poručuje kako je cilj opatijske vlasti da, kad se zakoni usvoje, budu što je moguće više pravedniji, jasniji te jednostavniji za primjenu.

I neslužbene informacije, koje se čuju u turističkim kuloarima, govore kako lokalni čelnici općenito nisu pretjerano raspoloženi osjetnije dizati iznos paušala. Štoviše, kako smo čuli za pojedina mjesta u Istri, ako se postojeći iznosi uklope u nove raspone neće biti nikakvih korekcija. Sve to i ne čudi previše, lokalne vlasti i dosad su poprilično išle niz dlaku iznajmljivačima i maksimalni paušal propisan je u samo nekoliko jadranskih mjesta. Za tim se posegnulo u Poreču, Dubrovniku i Splitu, ali i tada – isključivo za apartmane u užoj gradskoj jezgri. Većina od gotovo 80 posto gradova i općina, prema podacima Porezne uprave, iznajmljivačima godišnje po krevetu naplaćuje samo 40 eura paušalnog poreza.