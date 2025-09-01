Hoće li građani sada manje morati na šaltere? Habijan predstavio novosti

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u ponedjeljak je predstavio platformu mGrađani te potportal Životne situacije kojima će se omogućiti jednostavniji pristup javnim uslugama, a građanima i gospodarstvenicima ubrzati komunikacija s javnom upravom. Habijan je istaknuo da će platforma i aplikacija mGrađani omogućiti građanima i gospodarstvenicima bržu komunikaciju s javnom upravom i pojednostaviti pristup javnim uslugama, a financirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Platforma mGrađani trenutno sadrži 20 mobilnih usluga, a vremenom će se integrirati i druge javne usluge. Habijan je istaknuo da će građani i gospodarstvenici putem te usluge, među inim, imati uvid u sudske predmete, provjeravati statuse i predmete u upravnim postupcima, imat će uvid u poreznu karticu te će moći provjeriti informacije o statusu u mirovinskom sustavu kao i uvid u obvezne naknade za poslovne subjekte.

Mobilna aplikacija će se moći preuzeti sa App Store-a (iOS) ili Google Play trgovine (Android). Aktivacija aplikacije može se izvršiti na dva načina - isključivo putem mobilne aplikacije (NIAS prijava) te putem mobilne aplikacije i računala (QR kod). Ministar pravosuđa iznio je i podatak da je do sada 22.883 korisnika aktiviralo aplikaciju mGrađani.

Potportal Životne situacije dostupan na portalu gov.hr

Vezano uz potportal Životne situacije rekao je da je dostupan na portalu gov.hr te realiziran u okviru projekta Uspostave jedinstvenog kontakt centra. Naglasio je kako je riječ o novoj funkcionalnosti portala e-Građani kojima se građanima omogućuje jednostavniji i brži pristup svim relevantnim informacijama i uslugama na jednom mjestu.

Tako će sada građani imati pregled koraka koje trebaju poduzeti za rješavanje konkretne životne situacije poput kupnje nekretnina, upis u vrtić ili smrt u obitelji. Do sada je objavljeno 20 najučestalijih životnih situacija raspoređenih u šest tematskih područja: zdravlje, državljanstvo i isprave, stanovanje i okoliš, obitelji i život, obrazovanje te promet i vozila.

Posebna novost je Chatbot/AI program koji je integriran u potportal i koji korisnike vodi korak po korak kroz svaku životnu situaciju.

Ministar Habijan je podsjetio da su krajem lipnja ove godine pustili novi nadograđeni korisnički pretinac kojim se omogućava da svi građani i poslovni subjekti mogu zaprimati e-poruke s pravnim učinkom što uključuje i pošiljke za koje je potrebna i potvrda o primitku koje su se do sada dostavljale poštom.

"U ovom trenutku imamo 56 institucija koje šalju e-poruke. Osam institucija je u ovom trenutku koje šalju takve poruke sa pravnim učinkom", istaknuo je. Dodao je i kako je do sada preko tog sustava poslano više od 29.000 poruka sa pravnim učinkom. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Habijan podsjetio je kako je sustav e-građanin dostupan od 2014. te sada ima oko 2,16 milijuna korisnika.