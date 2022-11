Hoće li 'ekstra' porez na tvrtke biti udar na otvaranje novih radnih mjesta

S novim porezom na ekstra dobit bit ćemo još malo bliži Tuđmanovu snu o 200 najbogatijih obitelji koje trebaju vladati Hrvatskom. On zapravo nije udar na najveće tvrtke koje najviše zapošljavaju, nego na radnike. Osim što će tvrtke izravno štedjeti na radnoj snazi, suzdržavat će se od investicija koje generiraju radna mjesta. Ne, ovo nije, kao što HUP tvrdi, neopravdana diskriminacija velikih tvrtki. To je diskriminacija rada na čije porezno rasterećenje Vlada nije ni pomislila, iako proračun izdašno puni PDV-om od rekordne inflacije koja je opet najteže pogodila one čiji prihod gubi na vrijednosti izraženoj kroz robu koja se njime može kupiti. A možda je i spin? Iako retroaktivan jer se odnosi na prihode u 2022. koja je na izmaku, ostavio je vremena da firme prilagode rezultate kroz razne otpise. Ovaj porez igra i na kratkovidnost sindikata koji ne shvaćaju da je udar na rad u okolnostima u kojima je borba radnika za njihova prava sraz Davida i Golijata. Teškom hipokrizijom izigran je članak 51. Ustava koji kaže da je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. Na prvi pogled platit će oni koji zarađuju najviše. No učinak se mjeri posljedicama.