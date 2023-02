Hobisti amateri misle da je američka vojska srušila njihov balon od 15 dolara

Objekt koji su američke snage oborile iznad Yukona mogao bi biti naš balon - rekao je u petak član amaterskog hobističkog kluba iz Illinoisa, prenosi Politico. Naime, u četvrtak su se pojavile informacije da je klub hobista Bottlecap Baloon Brigade iz Sjevernog Illinoisa objavio da je jedan od njihovih balona nestao blizu Aljaske u subotu, istog dana kada je F-22 oborio objekt iznad susjednog Yukona u Kanadi.

Objekt je bio jedna od tri nepoznate letjelice koje su oborene tijekom vikenda, nekoliko dana nakon što je upad kineskog špijunskog balona u zračni prostor SAD-a potaknuo vojsku da pomnije promotri objekte koji lebde na njihovom području. Američki dužnosnici još uvijek nisu potvrdili što su točno oborili, ali predsjednik Joe Biden rekao je u četvrtak da su to najvjerojatnije baloni povezani ili s privatnim tvrtkama ili uključeni u znanstveno istraživanje.

– Kad sam čuo da je to bio srebrni predmet s teretom pričvršćenim na njega, pomislio sam kako bi to mogao biti jedan od naših balona. Ono što su opisali kao oboreno nije u suprotnosti s onim čime mi letimo – rekao je za Politico član kluba koji je želio ostati anoniman. Prema njegovim riječima, baloni kojima upravlja grupa ne razlikuju se od balona za 10 do 15 dolara koje djeca kupuju za zabave i nisu posebno dizajnirani u znanstvene svrhe. On je potvrdio je da su vladini službenici došli do nekih njegovih kolega

Projektil Sidewinder kojim su zračne snage oborile objekt iznad Yukona košta otprilike 400.000 dolara.

John Kirby, glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost rekao je da SAD ne može potvrditi navode da balon pripada klubu. – Objekt nije u našem posjedu pa je vrlo teško znati o čemu se radi – rekao je Kirby.

Iako im je žao što balona nema, hobisti ističu da nisu ljuti zbog odluke vojske da ga sruši. – Ja sam Amerikanac i ne želim da se išta loše dogodi našoj zemlji – zaključio je letač amater.

Sjedinjene Države su "histerično" reagirale na incident s balonom, očito kršeći međunarodna pravila, rekao je jučer u sigurnosnoj konferenciji u Münchenu kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi. Peking je, ponovio je, izvijestio Washington da se radi o civilnom balonu bez posade koji je skrenuo s kursa.

– Na svijetu je toliko puno balona i što sad, hoće li ih SAD sve srušiti? – upitao je šef kineske diplomacije.