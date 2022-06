HNS-ovi prijedlozi za bolji standard i više plaće građana: Predlažu i donošenje 'anti-uhljebničkog' zakona

Prema najavama predsjednika HNS-a Stjepana Čuraja ova stranka će uskoro koalicijskih partnerima predložiti nekoliko konkretnih prijedloga koji za cilj imaju podići kvalitetu života, a samim tim i standard građana.

- Samo zadovoljan i sretan radnik je produktivan radnik i kako takav je dobitak za poslodavce. Stoga predlažemo smanjivanje radnog tjedna sa sadašnjih 40 na 36 sati ili opcionalno na 32 sata u slučaju da se radnik odrekne plaćenog dnevnog odmora. Skraćivanje radnih sati u tjednu povećalo bi cijenu rada ali i produktivnost – rekao je Ćuraj.

Dodao je kako bi to omogućilo i radnicima koji žele da te sate provedu kako žele ili pak da rade u na nekom drugom poslu, koji je nazvao „mini job“. Ta primanja bi se oporezivala drugačije, do 15 posto, a to bi doprinijelo i smanjivanju rada na crno. Po riječima Ćuraja na taj način zadovoljni bi bili radnici, jer bi mogli imati veća primanja, poslodavci koji bi osigurali dodatne radnike ali i država koja bi od toga svakako imala koristi.

Predlaže i liberalizaciju 2. mirovinskog stupa na način da bi radnici sami mogli birati hoće li ga uplaćivati i tako štedjeti za svoju mirovinu ili neće i odmah koristiti taj novac na način kako žele.

- Želimo potaknuti, ali i fleksibilizirati mirovinske fondove što može umanjiti opterećenje bruto plaće za pet posto.

Treći prijedlog je decentralizacija poreza na dohodak iz kojega se financiraju jedinice lokalne samouprave, općine, gradovi i županije. Po zamislima iz HNS-a jedinice lokalne samouprave mogle bi same odlučiti, u zavisnosti od svojih želja i potreba, visinu toga poreza. Taj porez bi mogao biti različit, a ta sredstva bi se mogla koristiti po želji općina, gradova i županija.

HNS će predložiti i uvođenje „anti uhljebničkog zakona“ koji bi omogućio pravednije i transparentnije zapošljavanje u državnoj upravi.

- Uz taj zakon, koji je trebao biti donesen i prije 20 godina, više se ne bi moglo dogoditi da se netko zaposli jer je član neke stranke ili ga netko „gura“. Napravljen bi bio po uzoru na agencije preko koje se zapošljava u tijela EU. Svi koji žele konkurirati za posao u tijelima EU bi prolazili testiranja poslije čega bi se izradila jedinstvena rang lista koja bi bila javna. Tako bi dobili kvalitetnije ljude, a i državna uprava bi bila efikasnija i produktivnija – istakao je Ćuraj.

Najavljeno je i kako će o ovim prijedlozima idućih tjedana tražiti mišljenje građana i jedinica lokalnih samouprava na okruglim stolovima i javnim tribinama. Kada se finaliziraju konačni izračuni i rezultati s terena oni će biti predstavljeni koalicijskim partnerima vladajuće većine.

