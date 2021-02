Hladni val u Hrvatskoj: Na Zavižanu -16, poledica na cestama, orkanski vjetar ometa promet

Hladni val stigao je u Hrvatsku. Danas će biti većinom sunčano, hladno i na obali vjetrovito, ujutro od -10 do -5 stupnjeva Celzijusovih, na obali i otocima između -3 i 3 stupnja. Najviša dnevna temperatura od -5 do 0, a na Jadranu između 4 i 8 stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

U gorju će umjerena naoblaka prijepodne mjestimice u Podravini i Posavini. Na ujutro vedrom Jadranu prema kraju dana naoblačenje sa zapada. Vjetar na kopnu uglavnom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Slavoniji i Baranji sjeverozapadnjak bi mogao imati i jake udare. Na Jadranu umjerena i jaka bura izraženija na sjevernom dijelu gdje će olujni udari biti česti, a pod Velebitom su mogući i orkanski. Najniža temperatura od -10 do -5, na obali i otocima između -3 i 3 stupnjeva Celzijusovih. Najviša dnevna na kopnu od -5 do 0, a na Jadranu uglavnom između 4 i 8 stupnjeva.

Varaždin, Bjelovar, Karlovac i Osijek probudili su se na -7 stupnjeva, Zagreb na -6, dok je na Zavižanu zabilježeno -16 stupnjeva.

U iduća tri dana bit će djelomice sunčano i hladno, javlja DHMZ. Povremeno s povećanom naoblakom, osobito u subotu kada na Jadranu i u gorju može lokalno pasti malo susnježice i snijega. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena i jaka bura s olujnim, osobito u subotu na sjevernom dijelu i orkanskim udarima, u nedjelju će malo oslabiti. Jutarnja temperatura u gorju i do -15, na kopnu većinom između -10 i -6, a na moru od -3 do 2. Najviša dnevna u unutrašnjosti najprije oko nule, potom u blagom porastu u nedjelju i ponedjeljak, a na moru uglavnom od 2 do 7 °C.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima pa iz Hrvatskog autokluba vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog olujnog vjetra za sav je promet zatvorena dionica Jadranske magistrale (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, izvijestio je HAK.

Samo za osobna vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina-DC50 i DC27), autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale je državnom cestom kroz Gorski kotar-DC3), Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54) i Paški most.

Na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na dionici od Bakra do Novog Vinodolskog,  autocesti A7 Draga-Šmrika i lokalnoj cesti LC58107 Križišće-Kraljevica zabrana je dodatno za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I skupinu vozila (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom). 

Video: Bez struganja otopite led sa stakla u nekoliko sekundi

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zimski su uvjeti, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna zimska oprema u Lici na državnoj cesti DC25 Gospić-Karlobag (D8). Na graničnom prijelazu Bajakovo- Batrovci terena vozila na izlaz čekaju jedan sat. U prekidu su katamaranska linija Novalja-Rab-Rijeka i trajektna linija Porozina - Brestova.

Zbog najave loših vremenskih uvjeta, orkanske bure, za petak 12. veljače i za subotu, 13.veljače putovanje Pula-Zadar na brzobrodskoj liniji 9141 neće se održati. Putovanje će se održati u nedjelju 14. veljače, izvijestio je HAK.