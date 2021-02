U Hrvatsku stiže 'Zvijer s istoka': Temperature će biti niže za 10-15 stupnjeva

U narednih nekoliko dana koji su pred nama očekuje se snažna promjena vremena, koja za mnoge neće biti nimalo ugodna. DHMZ je objavio i posebno priopćenje o ovoj žestokoj promjeni vremena i doslovno preko noći zahladnjenju sa srijede na četvrtak, nakon kojeg će ovo iznadprosječno toplo razdoblje zamijeniti suprotno - hladnije od prosjeka.

HRT je objavio detalje prognoze koju prenosimo u cijelosti.

"U četvrtak će osjetno pasti temperatura zraka, a mjestimice će biti susnježice i snijega i to ne samo u gorju. Potkraj četvrtka razvedravanje, pa će od petka prevladavati sunčano, ali hladnije uz umjeren sjeverni vjetar, a na Jadranu i jaku buru, mjestimice i olujnu.

Temperature će biti niže za 10-15 stupnjeva. Jutarnje temperature na kopnu bit će od -5 stupnjeva, u gorju i od -10, a najviše dnevne oko 0 stupnjeva Celzijusa. Hladni val zahvatit će i Jadran, gdje će također biti noćnih i jutarnjim minusa, a jaka i olujna bura pojačat će osjećaj hladnoće. Nakon ovog iznadprosječno toplog razdoblja nastupiti razdoblje hladnije od prosjeka. Zbog vrlo vjetrovitog vremena treba računati i na poteškoće u cestovnom i pomorskom prometu, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica.

- Do kraja tjedna treba računati na više sunca, međutim, na izrazito hladno vrijeme, s temperaturom zraka koja i danju neće prelaziti 0 Celzijevih stupnjeva u unutrašnjosti. Jutarnja temperatura bit će između -10 i -5, a čak će se i na Jadranu sigurno zabilježiti minusi, i to i ujutro, osobito u dane vikenda. Treba računati i na vjetrovito vrijeme, osobito na Jadranu, na jaku, olujnu buru, koja će onda vjerojatno stvarati i probleme u prometu, rekla je Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a", piše HRT.

Ledeni val koji nas očekuje u narednim danima dobio je ime 'Zvijer s istoka' upravo zbog velikih minusa.

- Nama će zvijer idućih dana donijeti prilično hladno vrijeme, iako minusi srećom, neće biti kao drugdje u Europi i Americi gdje se proteklih dana mjerilo i -35. Kod nas za sad očekujemo do -10 ili malo niže, na kopnu, i to po noći i rano ujutro, dok će danju biti oko nule. Na moru male pozitivne vrijednosti po danu, minusi po noći. No obzirom da će ovog vikenda puhati i na mahove orkanska bura, osjet hladnoće bit će znatno pojačan - objasnio je meterolog Darijo Brzoja za Novu TV.