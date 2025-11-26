Naši Portali
ALARMIRANA CIVILNA ZAŠTITA

Hitna intervencija kod Lekenika: Masna mrlja uočena na Kupi, vatrogasci postavljaju zaštitne brane

Gornji Tučepi: Vatrogasci dežuraju na požarištu
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.11.2025.
u 22:02

Zbog mogućnosti da mrlja dođe do Petrinje, a kasnije i Siska, alarmirane su sve nadležne službe, uključujući i županijsku Civilnu zaštitu.

Na rijeci Kupi uočena je masna mrlja koja se spušta nizvodno prema Lekeniku i Petrinji, zbog čega su u srijedu navečer na teren izašli vatrogasci iz Petrinje i Strušca kako bi spriječili njezino moguće širenje. Preventivno su tijekom večeri počeli postavljati zaštitne i upijajuće brane, potvrđeno je za 24sata.

Kako doznaju 24sata, sumnjiva masna mrlja navodno je prvo primijećena na dijelu Kupa koji pripada području Pisarovine te se potom počela kretati prema Lekeniku. Zbog mogućnosti da mrlja dođe do Petrinje, a kasnije i Siska, alarmirane su sve nadležne službe, uključujući i županijsku Civilnu zaštitu.

– Obaviješten sam da je netko prijavio da je viđena mrlja u Kupi na relaciji od Kiselice prema Lekeniku. Idem na teren pa ću znati više – rekao je za 24sata načelnik Općine Lekenik, Božidar Antolec.

Ključne riječi
Vatrogasci nafta Kupa Lekenik

Zagreb: Premijer Andrej Plenković održao izvanrednu konferenciju za medije
37
IZJAVA NAKON SJEDNICE

Plenković o Thompsonovom koncertu: Parazitiraju na temi koja postoji već 35 godina

Troškovi su na teret suvlasnika, a istaknuo je da postoji i polica osiguranja. 'Država je zainteresirana za otkup Vjesnikova nebodera', dodao je Plenković. Nakon rušenja, slijedi i novi projekt.  'Ideja je da se tamo sagradi objekt koji bi mogao biti dom niza institucija, puno je resora koji bi tamo mogli naći adekvatan smještaj', rekao je. Potvrdno je odgovorio na pitanje bi li tamo moglo biti i mjesto za određeno ministarstvo

