Hitna intervencija kod Lekenika: Masna mrlja uočena na Kupi, vatrogasci postavljaju zaštitne brane

Na rijeci Kupi uočena je masna mrlja koja se spušta nizvodno prema Lekeniku i Petrinji, zbog čega su u srijedu navečer na teren izašli vatrogasci iz Petrinje i Strušca kako bi spriječili njezino moguće širenje. Preventivno su tijekom večeri počeli postavljati zaštitne i upijajuće brane, potvrđeno je za 24sata.

Kako doznaju 24sata, sumnjiva masna mrlja navodno je prvo primijećena na dijelu Kupa koji pripada području Pisarovine te se potom počela kretati prema Lekeniku. Zbog mogućnosti da mrlja dođe do Petrinje, a kasnije i Siska, alarmirane su sve nadležne službe, uključujući i županijsku Civilnu zaštitu.

– Obaviješten sam da je netko prijavio da je viđena mrlja u Kupi na relaciji od Kiselice prema Lekeniku. Idem na teren pa ću znati više – rekao je za 24sata načelnik Općine Lekenik, Božidar Antolec.