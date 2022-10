Herson je glavna strateška točka, može li Putin zbog njega prijeći nuklearni prag

Što Rusi smjeraju? To pitanje moglo se postaviti u bilo kojem trenutku krize u Ukrajini, ali je postalo hitno u posljednjih nekoliko dana jer se čini da Moskva radi na scenariju neizvjesne, ali potencijalno zlokobne prirode. Ovaj najnoviji preokret iznenada se počeo odvijati 23. listopada telefonskim pozivima ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua svojim američkim, britanskim, francuskim i turskim kolegama. Šojgu - dugogodišnji Putinov lojalist - upozorio je da bi rat mogao opasno eskalirati i optužio Ukrajinu da se priprema detonirati takozvanu prljavu bombu, koja bi mogla širiti smrtonosni radioaktivni materijal na širokom području dovodeći u opasnost desetke tisuća ljudi. Ukrajina je to kategorički opovrgnula i optužbu protumačila kao pokriće za plan same Rusije o detonaciji prljave bombe u sklopu "operacije pod lažnom zastavom" protiv Ukrajine. U zajedničkom priopćenju, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska odbacile su "transparentno lažne navode Rusije da je Ukrajina spremna koristiti prljavu bombu na vlastitom teritoriju" dodajući da će svijet "prozreti svaki pokušaj korištenja te tvrdnje kao izgovor za eskalaciju".