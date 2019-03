Herojstvo ili nepromišljenost? Spasio mačku s telefonskog stupa pa ga suspendirali

Tisuće ljudi potpisuju online peticiju kojom se Verizon poziva na vraćanje radnika koji je suspendiran nakon što je pokušao spasiti mačku s telefonskog stupa. Verizon je kazao kako je zaposlenik Maurice German prekršio sigurnosna pravila kada je upotrijebio hidraulični lift za utovar kamiona ne bi li spasio mačku "Princess Momma" s telefonskog stupa u Philadelphiji ranije ovog mjeseca, piše CBS.

-Maurice German je junak koji je spasio dragu životinju. Umjesto da bude suspendiran, trebao bi biti nagrađen za svoje suosjećanje i hrabrost-stoji u peticiji.

Iako je njegov potez na društvenim mrežama okarakteriziran kao herojski, Verizon je kazao kako ga je suspendirao na tri tjedna bez plaće jer je prekršio sigurnosna pravila tvrtke.

Verizon SUSPENDS worker for using work equipment to rescue cat who was stuck on the top of a telephone pole in neighborhood where he was working https://t.co/GhdkBd3Snu pic.twitter.com/Lkl0bhVCRd