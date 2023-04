HDZ u potrazi za partnerima, SDP karte stavlja na Možemo

U iščekivanju parlamentarnih izbora sve su oči uprte u moguće izborne saveze. O poslijeizbornoj kombinatorici malo se govori, no to ne znači da ona nije tema unutar stranaka. Dapače, u HDZ-ovim kuloarima prisutnija je od mnogih drugih medijski i politički eksponiranijih tema. U toj stranci, naime, prevladava uvjerenje da će i ovoga puta odnijeti relativnu izbornu pobjedu, no malo tko vjeruje da će ona biti onako blistava kao 2020. godine, kad im je vjetar u leđa dala neizvjesnost zbog izbijanja pandemije. A to znači da bi HDZ-u za većinu u Saboru ovoga puta moglo zatrebati više partnerskih ruku nego u aktualnom sazivu. U stranačkim kuloarima zbog toga se mogu čuti kritike na račun Plenkovića jer je, neskrivenom netrpeljivošću prema Mostu i Domovinskom pokretu, od HDZ-a “otjerao” srodne stranke, time i potencijalne poslijeizborne partnere.