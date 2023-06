HDZ i dalje vodeći, Možemo! raste treći mjesec zaredom i odmah je iza SDP-a

Traže povlačenje Pravilnika

Radnici tvrtke Ceste Šibenik ušli u treći tjedan štrajka: U pripremi je i tužba

Radnici šibenskih Cesta poručili su da će štrajk nastaviti svaki dan od 12 do 15 sati ispred ureda župana Marka Jelića do ispunjenja zahtjeva, odnosno do početka razgovora o kolektivnom ugovoru