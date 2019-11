HDSS: Treba što prije donijeti lustracijski plan!

HDSS traži da se što prije donese lustracijski plan, kako bi se moglo procesuirati sve političare na svim razinama, od općina, gradova, županija, pa i samog vrha države od 1990. godine do danas. U to bi trebalo uključiti i sve suce i vjerske zajednice, a i one koji su se okoristili privatizacijom - ističe predsjednik Hrvatske demokratske seljačke stranke Ivan Martan.

Uz to, dodaje, treba vratiti sva financijska sredstva koja su "hrvatski tajkuni opljačkali i uložili u banke drugih država". Za Krešu Beljaka Martan ističe da je "najveći grobar HSS-a". - Kad Krešo Beljak dođe na grob Stjepanu Radiću, on se od srama u grobu okreće kad vidi tko vodi stranku koja je nekad bila zaštitnik Hrvatske i njenih građana – zaključio je Martan.