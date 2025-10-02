Trumpov prijedlog za Gazu izaziva podjele: Hamas sumnja, Izrael pojačava napade

Hamas se još uvijek savjetuje s palestinskim frakcijama i posrednicima u vezi s planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za zaustavljanje rata u Pojasu Gaze. I Hamas i druge palestinske frakcije izrazili su zabrinutost zbog nejasnih odredbi samog prijedloga. Predstavnici Hamasa tvrde da se plan koji je predstavljen arapskim čelnicima razlikuje od verzije koju su oni sami primili, naglašavajući da je Trump unio niz izmjena, što je izazvalo konfuziju među arapskim i muslimanskim liderima. Hamas traži jasna jamstva o izraelskoj predanosti prekidu vatre te uvjetuje puštanje palestinskih zatvorenika usklađivanjem s izraelskim rasporedima povlačenja iz Gaze.

Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Left izjavila je da se vode „osjetljivi razgovori“ o prijedlogu predsjednika Trumpa za okončanje rata, dodajući da Bijela kuća zasad neće izdavati izjave jer je to pitanje u rukama posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i samog predsjednika Trumpa.



U međuvremenu izraelska eskalacija u Gazi se nastavlja. Prema palestinskim izvorima, u posljednjim napadima ubijeno je 95 ljudi, a deseci su ranjeni. Izraelska vojska i dalje uništava stambene objekte i infrastrukturu, dok se broj raseljenih povećava. U južnom dijelu Gaze izraelski zrakoplovi pogodili su šatorsko naselje s raseljenim osobama u području Al-Mawasi kod Khan Yunisa, pri čemu je bilo mrtvih i ranjenih, a istodobno je nastavljeno topničko granatiranje istočnih dijelova grada.

Izraelske pomorske snage zaplijenile su više od 40 brodova iz Flotile globalne otpornosti. Ministarstvo vanjskih poslova Izraela priopćilo je da će sudionici biti deportirani u Europu, dok je Flotila optužila Izrael za „neprijateljsko ponašanje“. Izrael tvrdi da je svrha flotile bila „provokacija“, dok je Turska potez nazvala „terorističkim činom“.Na europskoj sceni sve se glasnije zahtijevaju politički i ekonomski pritisci na Izrael. Luksemburški premijer Luc Frieden izjavio je da je priznanje palestinske države od strane njegove vlade usmjereno na slanje jasne poruke izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu o nužnosti prekida vatre. „Ono što se događa u Pojasu Gaze neprihvatljivo je. Naše priznanje palestinske države dio je plana za mir utvrđenog na sastanku u New Yorku. Ne možemo prihvatiti gladovanje naroda Pojasa Gaze i pozivam izraelske vlasti da to zaustave. Taoci iz Gaze moraju biti oslobođeni“, poručio je Frieden, naglasivši da Luksemburg podržava uvođenje sankcija protiv izraelske vlade. Dodao je da bi sankcije, koje zahtijevaju jednoglasnu odluku unutar Europske unije, trebale poslužiti kao sredstvo pritiska na izraelske vlasti kako bi se pridržavale međunarodnog prava.