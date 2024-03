Grbin: 'Ovo je prijeloman trenutak. Ja se fajtam na razini cijele Hrvatske'

Nakon tri i pol sata sastanka na Iblerovu trgu ljevica je prelomila. Idu zajedno na parlamentarne izbore u Koaliciji za bolju Hrvatsku. U njoj je deset političkih stranaka, bez Socijaldemokrata i bez političke platforme Možemo, s kojom će se u idućim danima razgovarati o točkastoj koaliciji, odnosno zajedničkom nastupu u nekoliko izbornih jedinica gdje Možemo! ima relativno slab utjecaj.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin otkrio je detalje o okupljanju ljevice u koaliciju, najprije se osvrnuvši na moguću suradnju s Možemo. "Ono što je ponuđeno su četvrta, peta, sedma i deveta izborna jedinica. I to su jedinice gdje svi zajedno moramo napraviti sve što možemo da rezultat bude što bolji jer je to ključno za promjene u Hrvatskoj. Hrvatska ne može biti bolja bez da se korumpirana i loša HDZ-ova vlast ne promijeni", kazao je, dodajući da "očekuje dogovor". "Razgovarat ćemo u danima koji slijede, to će se odnositi i na sudjelovanje na listama. Bit će tu ljudi koji sada nisu članovi ni jedne stranke", rekao je za RTL.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković već je otkrio nositelje listi, no šef SDP-a smatra da nova koalicija ne kaska za njima. "Naravno da ne kaskamo, ipak imamo procedure koje moramo poštovati, a ne da sve odluke donosi veliki vođa. Nositelji lista, odnosno prve osobe na listama bit će poznati onda kada dogovorimo sam sadržaj koalicije i zajednički program. To nam je isto tako važno", kazao je, dodajući da su parlamentarni izbori "prijeloman trenutak za Hrvatsku".

Upitan je i hoće li SDP-ovi europarlamentarci biti na listama za Sabor. "S kolegicama i kolegama razgovaram i bitno je da se koncentriramo i da rezultat za europske izbore bude što bolji kao i rezultat za parlamentarne. Ali to su stvari koje će ipak prvo od mene čuti glavni odbor", rekao je.

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina rekao je da smatra da bi Peđa Grbin trebao biti nositelj izborne liste u prvoj izbornoj jedini, iako je sam šef SDP-a ranije najavio da će biti najvjerojatnije u osmoj. "Kao što sam rekao, pojedina imena ćemo rješavati. A ne vidim zašto ne bih bio prvi u izbornoj jedinici u kojoj sam svaki put do sada biran u Sabor", rekao je, dodajući da se ne boji "fajta" u prvoj izbornoj.

"Ne, ja se fajtam na razini cijele Hrvatske. I sad vas pitam, zašto bi prva izborna jedinica bila elitna u odnosu na bilo koju drugu? Zar nemaju građani Osijeka, Dubrovnika, Čakovca, Varaždina, Zagreba, Rijeke, Pule, Zadra potpuno isto pravo odlučivati tko će biti na čelu Vlade? Imaju i zato mi izlazimo pred građane u svim jedinicama i potpuno je svejedno je li na prvom mjestu kolegica Glasovac, kolega Ostojić, kolegica Borzan, kolega Picula, Bauk ili ja. Bitno je da građanima jasno prezentiramo kakvu Hrvatsku želimo. A to druge stranke u pravilu ne rade", kazao je.

Nije želio odgovoriti na pitanje koliko mandata očekuje. "Ne ulazim u takve špekulacije. Očekujemo pobjedu na izborima i sastavljanje Vlade s našim partnerima, prije svega s centra i ljevice", kazao je. Na upit je li spreman ići s Mostom u potencijalnu koaliciju ako to ne bude dovoljno, odgovorio je: "Ono što ćemo napraviti je da to bude dovoljno."