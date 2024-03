Bagić otkrio potencijalan datum izbora: 'Ne vidim puno argumenata da bi bio neki drugi'

Hrvatski sabor raspušta se najkasnije 22. ožujka, najavio je to jučer premijer Andrej Plenković. Prema tome, parlamentarni izbori održat će se krajem travnja ili u prvoj polovici svibnja. Je li takav potez očekivan ili iznenađenje, za Večernji TV komentirao je politički analitičar Dragan Bagić.

"Prije zadnjih događanja vezanih uz imenovanje gospodina Turudića, to je bio datum koji je bio sasvim očekivan i za to je HDZ imao čitav niz logičnih razloga. Dakle, čitav niz mjera, poteza koje su poduzeli negdje od sredine prošle godine do početka ove. To je zapravo kulminacija njihovog mandata, obećanja... Bilo je jasno da će izbori biti na proljeće. Osim toga, imali su logiku iz drugih razloga vezanih za europske izbore, eventualan nastavak karijere gospodina Plenkovića ne europskoj razini", kazao je. Događanja u posljednje vrijeme, kako ističe, stvorila su drugačiju atmosferu oko parlamentarnih izbora. Odnosno, stvorila su "potencijal da se promijeni fokus ovih izbora".

"HDZ se pripremao da izbori budu neka vrsta referenduma o njihovom mandatu posljednje četiri godine. Sve je bilo pripremljeno da se održe izbori u koje će HDZ u prvi plan staviti svoje uspjehe i postignuća. Međutim, dogodili su se politički događaji koji su otvorili jednu priliku, prije svega opoziciji da promijeni fokus izbora i da to više ne budu izbori o uspjesima HDZ-ove vlade, nego da budu izbori o načinu i stilu vladavine gdje cijela priča o korupciji i drugim stvarima ponovno dobiva na težini. I onda je, kako su krenuli događaji, stvorena jedna nesigurnost hoće li opozicija uspjeti nametnuti promjenu fokusa ili ne. Da je opozicija uspjela u većoj mjeri promijeniti fokus, onda bi HDZ bio u poziciji da ipak razmišlja o odgodi. Očito je HDZ procijenio da opozicija nije uspjela i neće promijeniti fokus", poručio je Bagić te ustvrdio: "HDZ je sve tempirao da izbori već ranije budu na proljeće".

Mnogi vjeruju kako će 12. svibanj biti datum izbora, a s njima se složio i Bagić. "Dosta logičan datum. Ne vidim puno argumenata da bi bio neki drugi. Osim toga, ako predsjednik iole ide u korist opozicije, onda je i logično da taj datum bude malo kasnije, makar manevarski prostor nije prevelik", kazao je.

HDZ je odredio nositelje izbornih lista, a Bagić se osvrnuo na njihov izbor: "To su Plenkovićevi ministri koji su se najbolje održali na svojim pozicijama. Nisu stvarali afere, nisu stvarali probleme i uspijevali su kontrolirati svoje resore i provoditi neke politike bez većih problema. To su muškarci zato što je takav profil Plenkovićeve vlade"

Nina Obuljen Koržinek zadužena je za izradu novog izbornog programa. Bagić je komentirao znači li to da premijer pokazuje da ga ne brinu događaji vezani uz istragu EPPO-a ili bi, s druge strane, da ga istraga ne brine ona bila predvodnica liste. "Pokazuje da ga brine i pokazuje da mu je stalo do nje. Siguran sam da premijeru Plenkoviću nije drago da je morao sastaviti ekipu od deset muškaraca. I sigurno je gospođa Obuljen Koržinek bila ta koja bi bila kandidatkinja", smatra.

VEZANI ČLANCI:

Na pitanje je li opozicija spremna za izbore, odgovara: "Da nije bilo svih ovih događaja zadnjih tjedana, lijeva opozicija išla bi na izbore onako kako je to bilo iskristalizirano prije pola godine, godinu. To je scenarij za koji se oporba počela pripremati. Ovi politički događaji sada su im stvorili priliku da stvari reorganiziraju, ali su je doveli u vremenski škripac. Ako promijene način izlaska na izbore, moraju krenuti ispočetka. Promisliti o drugačijim izbornim strategijama". Dodaje kako Peđa Grbin ima veliku odgovornost, ali i priliku nametnuti se kao vođa opozicije. On, kako Bagić smatra, treba odluke donositi vrlo brzo.

"Važna je odlučnost. Mora preuzeti lidersku poziciju, brzo donositi odluke i postavljati ultimatume akterima. Dati strankama poštene ponude sukladno njihovoj težini. Bez filozofiranja. Uzmi ili ostavi, nema vremena za natezanja", kaže.

Osvrnuo se i na moguću retoriku u kampanji: "Ipak, s obzirom na sadašnje okolnosti, mislim da će HDZ-ova kampanja dominantno biti onako kako je planirana, da će biti naglasak na uspjesima i rezultatima. Ona će sigurno dobiti još jedan sloj, simboličko-ideološki, koji će se probati povezati s bazičnom porukom". Također, kaže kako je njegov dojam da će ideološkim poruka biti više nego što je planirano.

VEZANI ČLANCI:

"Ako opozicija ne uspije iskoristiti ovo malo vremena koje je ostalo, onda lako može završiti da HDZ završi na sličnom rezultatu kao prošli put", ističe Bagić te nastavlja: "Sigurno je lakše danas mobilizirati lijeve birače. Ono što je problem je što sami akteri nisu proizveli inovativne, nove narative niti ljude".

Ključno je pitanje, kako navodi, s koliko će mandata završiti Domovinski pokret. "Domovinski pokret na ovim je izborima u nezgodnom situaciji. Može završiti sa svega dva, tri mandata, a može završiti s puno više. Taj proces poslije izbora jako će ovisiti o tome. Ako Domovinski pokret izađe s malim brojem zastupnika, onda je u velikom strateškom problemu", rekao je. Za razliku od Domovinskog pokreta, smatra kako Most autentično kritizira HDZ.

Na pitanje što očekuje od Zorana Milanovića, Bagić kaže: "Ne očekujem ništa neobično. Vidimo da HDZ pokušava izgraditi narativ da on ne poštuje Ustav. S obzirom da i njemu dolaze izbori, mislim da bi mu bilo strateški pogrešno potvrđivati HDZ-ovu tezu".

GALERIJA Pogledajte kako je Zoran Milanović izgledao prije 10 godina: Mislite li da se promijenio?