Grb s prvim bijelim poljem nije više tabu. A groblja 'narodnih neprijatelja'?

Bravo za HAZU! Hrvatski akademičari već uspješno desetljećima bježe od aktualnih političkih, a pogotovo politikantskih tema, tako da je njihov angažman oko jednog sve do sada konfliktnog pitanja, je li hrvatski grb s prvim poljem ustaški ili nije, pravo osvježenje. Hrvatska, koja traje već gotovo 35 godina, okovana je i dalje brojnim tabuima, uglavnom vezanim za vrijeme NDH. Tako je i nastao problem "legalnog" hrvatskog grba i pitanja smije li se koristiti grb koji počinje prvim bijelim poljem. Problem se bio pojavio jer je NDH rabila hrvatski grb koji je počinjao bijelim poljem. Pa se godinama smatralo da je primjerenije imati grb s crvenim poljem. Uzalud su bili brojni napisi da to prvo bijelo polje nije oznaka NDH, nego veliko, uhato U iznad hrvatskog grba. Početkom 1990-ih, osim toga, protivnicima samostalne RH smetao je jednako bilo kakav hrvatski grb, bio on s prvim bijelim ili s crvenim poljem. Morali su ga u Jugoslaviji tolerirati opletenog onim žitaricama i crvenom petokrakom, a i takav im je grozno smetao. Dakle, HAZU je održao znanstveni skup o hrvatskom povijesnom grbu te proglasio i Deklaraciju o tom grbu i svim njegovim varijantama. Konačno je skupljeno pregršt povijesnih dokaza da Hrvati imaju takav grb, s bijelim ili crvenim poljem svejedno, već 500 godina. I tako su skinuli stigmu s grba s prvim bijelim poljem.