Gradonačelnik Pule izabran je da brine i za kulturnu politiku, stoga može zabraniti koncert

1. Što kažete o odluci gradonačelnika Pule koji je zabranio koncert turbofolk pjevača u prostoru kojim upravlja grad?

Gradonačelnika Pule građani su ovlastili da odlučuje i o javnim prostorima. I na osnovi glasova građana on to i čini. To nije zabrana, već gradonačelnik smatra da on time štiti javni interes i kulturu življenja građana Pule, u smislu vrijednosti. Radi se o javnom prostoru i javnom pitanju. Da je riječ o privatnom prostoru, gradonačelnik ni na koji način ne bi mogao utjecati na to što će se tamo izvoditi. No ako je javni interes grada Pule da postoji jedna takva javna dvorana, onda je isto tako i javni interes što se u takvoj dvorani događa. A većina građana Pule na izborima je pokazala kakav je njihov interes i svjetonazor. Ima u ovoj polemici i licemjerja jer su mnogi koji su sad protiv te njegove odluke zapravo oni koji su protiv sadašnjeg gradonačelnika Pule. A on je izabran da se brine i za kulturnu politiku Pule te promiče viđenje kulture sadašnje lokalne vlasti. I on time radi svoj posao u skladu s vrijednostima i svjetonazorom koje je iskomunicirao s građanima Pule, a oni su mu i zbog toga dali podršku na izborima.

2. Zašto je turbofolk glazba posebno među mladima postala prava pošast?

Mladi slušaju različite vrste glazbe, pa i onu iz 80-ih, kada sam i sam bio njihove dobi. Prisutan je pluralizam. Pa zar to nismo htjeli?! Neka svatko sluša glazbu koju želi. A glazbu valja dijeliti na dobru i lošu. Iako ne mislim da se radi o pošasti, to da je ta glazba s istoka popularna među mnogima i da je neki "soundtrack" ove naše tranzicijske stvarnosti i kriznih tegoba – istina je. No tko u ovoj našoj zemlji uopće razmišlja i razgovara o mladima?! Ne govore o njima ni Plenković, ni Grmoja, ni HAZU, ni Matica hrvatska, ni Biskupska konferencija, ni sveučilišta. Čak ni ministrica kulture. Mladi su u drugorazrednom društvenom položaju pa onda ne treba čuditi da nemali dio njih svoj socijalni protest na simboličan izražava i time da sluša glazbu s istoka.

3. No što mlade privlači takvim tekstovima i ritmovima?

Mladi na tu glazbu ne gledaju prije svega kao na glazbu koja dolazi iz Srbije. Mi se sad nad tim snebivamo, a njima je to apstraktno. Za njih nema ograničenja, oni Srbiju drugačije tretiraju jer su rođeni nakon Domovinskog rata. I kada se u ovoj našoj mučnoj ekonomskoj i društvenoj situaciji, koja je besperspektivna za sve koji nisu blizu vlasti, mlada osoba želi zabaviti, onda dio njih ne želi razmišljati, već se samo opustiti uz glazbu koja nudi prizemne osjećaje i bazične instinkte. Možda je to njihovo opuštanje neka vrsta zaborava ili bunta ne samo protiv vlasti i službene kulture nego često i protiv roditelja.

