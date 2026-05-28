IZVOZ PAO U PRVOM KVARTALU

DZS objavio nove brojke: BDP usporio na 2,2 posto

VL
Autor
Nenad Bach/Hina
28.05.2026.
u 11:34

Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u prvom kvartalu za 2,6 posto na godišnjoj razini, isto kao u prethodnom tromjesečju

Zahvaljujući ponajviše rastu investicija te osobne potrošnje, hrvatsko gospodarstvo poraslo je u prvom tromjesečju ove godine već 21. kvartal zaredom, ali znatno sporije nego u prethodnom kvartalu. Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je četvrtak prvu procjenu, prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u prvom tromjesečju ove godine realno porastao za 2,2 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. To je već 21. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prethodnom tromjesečju, kada je rast iznosio 3,9 posto. Rast BDP-a na godišnjoj razini od 2,2 posto je najsporiji rast od posljednjeg kvartala 2020. godine, kada je gospodarstvo palo pod utjecajem koronakrize.

Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u prvom kvartalu za 2,6 posto na godišnjoj razini, isto kao u prethodnom tromjesečju. Bruto investicije u fiksni kapital porasle su, pak, za 2,5 posto, sporije u odnosu na 7 posto u prethodnom kvartalu. Državna potrošnja porasla je za 0,7 posto, nakon što je u prethodnom tromjesečju ojačala 2,8 posto. Izvoz roba i usluga pao je, pak, za 1,6 posto na godišnjoj razini, nakon rasta od 1,5 posto u prethodnom kvartalu. Pritom je izvoz roba pao za 2,3 posto, dok je izvoz usluga porastao za 2,6 posto. Uvoz roba i usluga smanjen je, pak, za 0,3 posto, dok je u prethodnom kvartalu porastao za 0,3 posto. Pritom je uvoz roba pao za 1,1, dok je uvoz usluga porastao za 4,8 posto.

Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, gospodarstvo je u prvom tromjesečju poraslo za 2,4 posto na godišnjoj razini, dok je na kvartalnoj stagniralo. Tako je rast domaćeg gospodarstva na godišnjoj razini i dalje znatno brži u odnosu na prosjek u Europskoj uniji (EU). Eurostat je nedavno objavio da je u prvom tromjesečju gospodarstvo EU-a, prema sezonski prilagođenim podacima, poraslo za 0,1 posto u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini poraslo za 1,0 posto. Gospodarstvo eurozone je, pak, u tom tromjesečju poraslo 0,1 posto na kvartalnoj, a 0,8 posto na godišnjoj razini.

