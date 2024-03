Građevinarstvo doživljava procvat, stručnjak: 'Ne očekujem pad cijena nekretnina'

Cijene nekretnina i dalje premašuju prosječni hrvatski džep. U zadnja tri mjeseca prošle godine cijene nekretnina skočile su za 10.9 posto u odnosu na isto razdoblje godinu prije. Prosječna cijena četvornog metra, prema posljednjim podacima, iznosila je 2219 eura. Najskuplji je Zagreb s prosječnom cijenom od 2623 eura, prenosi HRT.

No unatoč tome građevinarstvo cvjeta. U posljednjem kvartalu godine iza nas raslo je čak 8,4 posto. No pada broj kupoprodaja, a to je nekad i prvi signal pada cijena nekretnina. Strojevi, dizalice, kamioni, radnici - posvuda. Za građevinare posla ima napretek. U posljednje tri godine otvoreno je 3200 novih građevinskih obrta, no i dalje se na majstora čeka mjesecima. Prepoznali su to neki, pa su se iz Njemačke vratili u Hrvatsku.

- Sada su skoro izjednačene cijene u Hrvatskoj i u zapadnim zemljama, što je dovelo do povratka naših radnika. Dovelo je do toga da se otvaraju obrti, povećan je njihov broj, kaže Antun Trojar, predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba. Broj zaposlenih u građevinarstvu trenutno ima izlaznu putanju. Svaki treći u ovom sektoru je iz inozemstva. Više ih je u građevinarstvu nego u turizmu u sezoni.

- Ukupno građevinarstvo ima negdje između 130 i 150 tisuća zaposlenih. BDP je između 6 i 6,5% društvenog proizvoda u Hrvatskoj, on bi trebao biti na nivou 8 do 10% i onda bi mi bili među razvijenim državama u Europi, kaže Miroslav Habijanec, predsjednik Uprave tvrtke "Radnik", Križevci i predsjednik HUP-Udruge poslodavca u graditeljstvu.

Iako je graditeljstvo u cvatu i dalje kronično nedostaje dobrih nekretnina, dobre novogradnje. Stručnjak za promet nekretninama Sanjin Rastovac reako je kako ne očekuje pad cijena najma, već samo rast, jer nas sve veća količina stranaca gleda kao super mjesto za život.

- I dalje kronično nedostaje te dobre novogradnje na dobrim pozicijama, malih stanova, dvosobnih stanova. Potražnja samo raste, a ponuda ne prati i dalje. Radne snage manjka i dok god je tako, nećemo moći stići tu potražnju ponudom, rekao je Rastovac za HRT.

