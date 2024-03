Građane i dalje zbunjuju nazivi na autocestama: Jeste li primijetili novo ime poznatog odmorišta kraj Zagreba?

Iako je Odluka o označavanju autocesta donesena još prije dvije godine, a kojom su se promijenila imena nekih poznatih odmorišta i čvorišta, građane još uvijek zbunjuju novi nazivi na autocestama pa se i dalje na društvenim mrežama pitaju gdje su nestala poznata odmorišta kao što su Plitvice, Lipovljani i Brinje. Neki vozači iznenade se i kada vide drukčije nazive za čvorišta na koje su godinama navikli. Naime, osim imena odmorišta, promijenili su se i nazivi brojnih čvorišta na hrvatskim autocestama poput Ivanje Reke, Jankomira, Rugvice, Zadra 1 i Zadra 2.

Odlukom o označavanju autocesta, osim usklađenja svih brojeva čvorišta, izmijenjeni su nazivi ukupno 27 čvorišta i odmorišta kojima upravljaju Hrvatske autoceste. Tako je 11 odmorišta na autocestama A1, A3, A4, A6 i A7 dobilo nove nazive. Otvoreno je i jedno novo odmorište na autocesti A3 – Črnec Ježevo. Osim toga, 14 čvorišta dobilo je novo ime, a u promet je pušteno i jedno novo – Šibenik – Podi – na autocesti A1.

Na zagrebačkoj obilaznici nema više poznatog odmorišta Plitvice nego se ono sada zove Odmorište Zagreb koje, osim novog imena, dobiva i potpuno novi izgled, a o čemu je pisao Večernji list.

Na autocesti A1 čvorište Maslenica više ne postoji nego se zove Rovanjska, a u HAC-u su to ovako objasnili: "S obzirom na to da se bivše čvorište Maslenica nalazi na teritorijalnom području naselja Rovanjska, odnosno pozicionirano je u neposrednoj blizini navedenog naselja, naziv predmetnog čvorišta promijenjen je u čvorište Rovanjska. Time ukazujemo kako je samo naziv čvorišta izmijenjen, dok most Maslenica i nadalje nosi isti naziv te ostaje simbol dionice i tog dijela podneblja. Isto se odnosi i na druge izmjene".

U povijest je na A1 otišlo i čvorište Zadar 1 koje se sada zove Zadar centar, Zadar 2 preimenovano je u Zadar istok, Dugopolje u Split. Odmorište Križ na autocesti A3 sada nosi naziv Novoselec, Lipovljani su Kraljeva Velika, Novska Stari Grabovac, a Babina Greda postala je odmorište Sava. Na A4 odmorište Varaždin preimenovano je u Drava dok je na A6 odmorište Ravna Gora postalo Kupjak.

