Određeno tko će projektirati najskuplju dionicu autoceste do Dubrovnika: 'Zbog ovoga je ta cijena tako visoka'

Autocestu od Pelješkog mosta do Dubrovnika projektirat će zajednica ponuditelja koju čine dvije hrvatske i jedna kineska tvrtka. Rok za žalbe istječe četvrtog ožujka. Odabrani su i jer su ponudili najnižu cijenu izrade projektne dokumentacije, više od dva milijuna eura nižu od procijenjenih 9 milijuna eura. Ovo je još jedan korak prema realizaciji toliko čekane autoceste.

Ta dionica bit će najskuplja dionica autoceste u Hrvatskoj. Vrijednost je procijenjena na 380 milijuna eura i novac je, tvrde iz Vlade, osiguran. "Duga je 28 kilometara, od toga su 19 kilometara vijadukti i tuneli, zato je ta procijenjena vrijednost tako visoka u odnosu na kilometar prosječne izgradnje autoceste u Hrvatskoj", objašnjava Dnevniku državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.

GALERIJA Hrvatski ponos: Pelješki most dobio još jednu globalnu i prestižnu nagradu

Trasa je to o kojoj građani juga slušaju dva desetljeća, obećavana gotovo kao Pelješki most. Prije 15 godina radove je na Osojniku otvorio Sanader, a s njim su bili i Bačić i Dobroslavić. "Danas ipak imamo neku korist od tog otvaranja, nismo morali ponovno raditi lokacijsku dozvolu. Sada imamo veliku razliku jer imamo vladu koja je osigurala sredstva", kaže dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić.

"Naš plan dovršetka autoceste je od Rudina do Osojnika na kraju 2028. godine, da bismo to stigli kraj ove i početak iduće bi trebali krenuti radovi", rekao je ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić. Priprema za trasu od Metkovića do Pelješkog mosta trebala bi biti gotova u roku od tri godine, a potpuno spajanje juga na autocestu do 2030. godine.

VEZANI ČLANCI:

VIDEO Nekoliko puta pretjecao na Pelješkom, na kraju ipak požalio