Grad Vukovar s dodatnih 10 posto sufinancira energetsku obnovu obiteljskih kuća

Na današnjoj konferenciji za novinare gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je kako su u gradskom proračunu osigurana sredstva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća te će svojim sugrađanima, koji su u tu svrhu potpisali ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sufinancirati 10% prihvatljivih troškova. Prema riječima Penave na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, kojega je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uspješno se prijavilo ukupno 218 prijavitelja s područja grada.

- S dodatnih 10% Grad Vukovar će sufinancirati one mjere koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira sa 60%, a za to su u proračunu Grada Vukovara osigurana sredstva u iznosu od 2 milijuna kuna koja će se po potrebi povećati u ovisnosti o ukupnom broju odabranih korisnika - rekao je Penava.

Prema službenim podacima od 2015. godine do danas za ovu namjenu Grad Vukovar izdvojio je 4,6 milijuna kuna te je do sada energetski obnovljena 161 kuća na području grada. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac najavio je kako se raspisivanje Javnog poziva očekuje tijekom lipnja ili srpnja ove godine kao i da će Javni poziv biti otvoren sve do kraja godine.

- Sredstva koja su njime osigurana moći će se prenijeti i u sljedeću godinu, budući sufinanciranje slijedi tek po okončanju radova. Grad Vukovar sufinancira modele A1 i A2 koja su od strane Fonda sufinancirana sa 60% - rekao je Sušac.