Grad Split zadao zadnji udarac Spaladium Areni: 'Zatvaramo vrata, pa što bude! Sad ide devastacija...'

U Spaladium areni za tjedan dana nastupit će Doris Dragović koja velikim koncertom obilježava 40 godina karijere, do kraja godine koncerte će održati još Saša Matić i Zdravko Čolić, a dvorana u Lori ugostit će i Enter konferenciju. Nažalost, to su vrlo vjerojatno posljednja događanja u splitskoj areni koja će istekom godine biti zatvorena "ako se ne dogodi čudo", kako je rekao sudac splitskog Trgovačkog suda Velimir Vuković, koji vodi stečajni postupak nad tvrtkom TPN Sportski grad, koja upravlja objektom.



Neizvjestan je bio i koncert Doris Dragović, kao i ostala događanja najavljena u Spaladium areni do kraja godine, ali je na skupštini vjerovnika TPN-a Sportski grad u stečaju, prošli tjedan odlučeno da se odluka o zatvaranju Spaladium arene odgodi, a ugovorena događanja za ovu godinu održe. Što će biti poslije, ne zna se. Na prijedlog banaka, koje su najveći vjerovnici s potraživanjima od 500 milijuna kuna, za 21. prosinca zakazana je skupština na kojoj će se odlučiti hoće li Spaladium arena nastaviti s radom ili neće.