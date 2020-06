Glavna ekonomistica EIB-a poručila Hrvatskoj: Proces ulaska u eurozonu vodite vrlo dobro

Prije krize 60% banaka očekivalo je pad loših kredita, sad 64% očekuje rast

Jako su pala očekivanja vezana uz faktore koji određuju ponudu; tržišne izglede, razinu kapitala, financiranje na razini grupe... Jednako tako, očekuje se da će faktori koji utječu na potražnju gotovo nestati: svi elementi koji su u posljednjih šest mjeseci utjecali pozitivno na potražnju su u crvenom: od investicija do tržišta nekretnina, zaliha i obrtnih sredstava, preuzimanja i akvizicija, povjerenja potrošača i potrošnje. Jedino su u zelenom očekivanja vezana uz – restrukturiranje duga. Također, kad je posrijedi kvaliteta zahtjeva za kreditima, oštra negativna revizija prisutna je od nastupanja koronakrize. Nakon pet do šest godina pada udjel loših kredita, očekuje se prvo povećanje, kao i razduživanje, unatoč naporima koje bankarske grupacije najavljuju da se to ne dogodi. Prije krize oko 60% banaka u regiji očekivalo je pad NPL-ova, a 17% rast, sad ih 64% očekuje rast loših kredita u šest mjeseci.