Šef Svjetske banke: zbog pandemije će s manje od dva dolara živjeti i do 60 milijuna ljudi

Naša je procjena da će do 60 milijuna ljudi biti gurnuto u ekstremno siromaštvo: to briše sav napredak u suzbijanju siromaštva napravljen u posljednje tri godine – poručio je čelnik Svjetske banke David Malpass, a prenio BBC. A da „ekstremno siromaštvo“ nije pjesnička figura, jasno je ako preciziramo da po definiciji ove institucije to znači život s manje od 1,90 dolara (oko 13 kuna) – na dan.

Malpass ističe kako banka očekuje da će zbog pandemije globalni ekonomski rast pasti oko pet posto u ovoj godini, dosadašnji je pad već doveo do gubitka milijuna radnih mjesta, poslovi propadaju, a siromašnije zemlje najviše osjećaju teret, posebno kad je posrijedi zdravstveni sustav.

No, Malpassovo upozorenje moglo bi biti teško podcjenjivanje posljedica; već na samom početku izbijanja pandemije Oxfam je upozorio na deset puta gore reperkusije: u siromaštvu bi, prema procjeni te neprofitne institucije, moglo završiti čak pola milijarde ljudi. Pola. Milijarde.

Samo je u SAD-u više od 25 milijuna nezaposlenih, a oni su u pomoć građanima i gospodarstvu već upumpali milijarde dolara. Vlade širom svijeta, one koje to mogu, već daju ili najavljuju dodatne izdašne pomoći svom stanovništvu. Ali ima i onih koje to ne mogu.

Svjetska banka, čije je sjedište u Washingtonu, naravno, ima potpuno drukčije interese od Oxfama kad izbacuje svoje procjene: Ponajveći svjetski kreditor pripremio je 160 milijardi dolara jamstava i zajmova s niskim kamatama (a i kakve će druge i nuditi u vrijeme jeftinog novca) kako bi „pomogao“ siromašnim zemljama u vrijeme krize. Vlade čak 100 zemalja u kojima živi više od 70 posto svjetskog stanovništva već su odobrile hitno financiranje i za njega jamče.

Zanimljivo je da Malpass kritizira „komercijalne zajmodavce“ koji ne žele olabaviti otplatu duga siromašnim zemljama te upozorava da njihovo financiranje neće biti dovoljno. Čak je izjavio da ga to frustrira. Svjetska banka s Međunarodnim monetarnim fondom radi na shemi da siromašnim zemljama do kraja ove godine omogući olakšice u otplati zajmova koje imaju kod članica G20.

Još je veća hipokrizija izjava čelnika banke JP Morgan Jamieja Dimona koji poručuje da pandemija koronavirusa mora poslužiti kao poziv za buđenje u izgradnji pravednijeg društva. Poziv za buđenje trebala je biti prethodna kriza koju su izazvale upravo neodgovorne ekonomske politike moćnih međunarodnih financijskih institucija i moralni hazard njihovih dioničara.

– Gorljivo se nadam – rekao je melodramatično Dimon uoči godišnjeg sastanka s dioničarima – da ćemo ovu krizu iskoristiti kao katalizator za obnovu gospodarstva koje stvara i pruža priliku dramatično većem broju ljudi, posebno onima koji su predugo zaostali.

Jasno, ponestaje klijenata.