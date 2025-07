Glas lidera nove generacije ili kontinuitet afričkih vođa koji lako skliznu u diktaturu

Ja sam Ibrahim Traoré i danas skidam vaše maske. Ovo su brojevi za vas, stvarni brojevi: Afrika posjeduje 70 posto svjetskih rezervi kobalta: vaši mobiteli, kompjutori i električni automobili ne rade bez kobalta. Ovaj kobalt dolazi iz Konga. Kongoanci si ne mogu priuštiti mobitele. Afrika posjeduje 90 posto rezervi platine. Katalitički konverteri za elektroničke uređaje, medicinski implantati – svi oni trebaju platinu. Ta platina dolazi iz Južnoafričke Republike, koju razara nezaposlenost. Afrika osigurava 30 posto svjetske proizvodnje zlata. Mali, Burkina Faso, Gana, Tanzanija… zlato teče kao rijeka iz naših zemalja. Ali naši ljudi plivaju u siromaštvu. Afrika osigurava 65 posto svjetske proizvodnje dijamanata. Bocvana, Angola, Kongo, Sijera Leone… izvađeno su milijarde dolara dijamanata, ali naši rudari žive s manje od dolara na dan. Afrika posjeduje 35 posto svjetskih rezervi urana: Niger, Namibija, Južnoafrička Republika… Nuklearna postrojenja rade na uran, pariška svjetla gore na naš uran, ali naša sela nemaju električnu energiju. I još se pitate zašto je Afrika siromašna. Ne. Pravo je pitanje kako je Afrika ostala tako siromašna kad je tako bogata. Evo vam odgovora: kolonijalizam nije završio. Promijenio je okvir. Dolazili ste i okupirali naše zemlje, sad dolazite i osnivate kompanije, otimali ste silom, sad sklapate ugovore, vladali ste bičem, sad vladate kreditima. Da vam dam konkretan primjer, s imenima, datumima, iako nikad nećete pisati o ovome. Glencore. Švicarski rudarski gigant koji vadi kobalt u Kongu 2022. je imao prihod 256 milijardi dolara, a Kongu je platio 500 milijuna dolara poreza. To je 0,2 posto. Pravedno? Rio Tinto, britansko-australski rudarski gigant, vadi boksit iz Gvineje – 20 milijuna tona godišnje. Što ostaje Gvineji? Zagađenje okoliša i rak. Sad energenti. TotalEnergies, francuski naftni gigant, vadi naftu iz Angole, Nigerije, Konga. U 2022. je imao profit 36 milijardi dolara, bez investicija u Afriku, samo prljavi cjevovodi. Dijamanti, platina, željezo. Uzimaju sve. Što ostaje Južnoafričkoj Republici? Šest milijuna nezaposlenih rudara. I to je samo vrh ledene sante, što je s nevidljivim, tajnim dogovorima, offshore računima, trikovima s cijenama transfera? Svake se godine 88 milijardi dolara ilegalnog novca izlije iz Afrike. Tko piše o tome? Svake godine 45 milijardi dolara pomoći dođe u Afriku. Svi pišu o tome. Ali nitko ne kaže da Afrika nije kontinent koji prima pomoć, nego kontinent koji daje pomoć. Ja sam Ibrahim Traoré i danas vam skidam maske. Da, ja kojeg zovete mladim vođom vojne hunte, kojeg nazivate opasnim radikalom, antizapadnim diktatorom, sad vam govorim istinu. I ovaj put ne možete ugasiti svoje mikrofone. Ni kamere. Ovaj put vaši urednici ne mogu izrezati govor. Jer svijet koji ste monopolizirali više ne postoji, jer će milijuni sada čuti ove riječi, bez vaše cenzure. Imam 34 godine. Svaki sam dan svog života odrastao s vašim lažima. Kao dijete sam gledao Afriku na televiziji. Uvijek iste slike djece s muhama, suhu zemlju, oružje, smrt. To je Afrika, rekli su nam. I vjerovali smo. I sramili se. Sebe, svojih zemalja i ljudi. Ali onda sam odrastao. Čitao. Istraživao. Pitao. I shvatio da Afrika koju ste nam pokazali nije stvarna. Priča koju ste nam ispričali bila je laž. Ali sudbina koju ste nam nametnuli bila je scenarij koji ste napisali za svoje čitatelje i publiku. Opisali ste Afriku kao prostor bez humanosti, kao divljake bez civilizacije. Kao jadnike koji čekaju vas da nas spasite. Glad, rat, teror, korupcija, kaos. To su riječi koje padaju na pamet kad se spomene Afrika. U vašim rječnicima za Afriku nema nade, nema uspjeha, nema napretka, nema otpora, nema časti, nema ponosa, ni pobjede. Zato vas pitam, New York Times, Washington Post, Guardian, Le Monde: jeste li ikad u naslov stavili afričke uspjehe? Koliko ste puta pisali o tehnološkom čudu Ruande? Koliko ste puta pisali o projektu pošumljavanja Etiopije? Koliko ste puta pohvalili uspjeh demokracije u Bocvani? Kenijski poduzetnički ekosustav? Nikad. Jer vam se ne uklapa u scenarij. Vaša Afrika ne može biti uspješna. Kako biste onda dali legitimnost svojoj eksploataciji? Ako nije za pomoć, kako biste intervenirali? Je li se ijedan urednik za stolom, ijedan direktor medija ili kolumnist ikad zapitao zašto su ljudi najbogatijeg kontinenta svijeta siromašni?