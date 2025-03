Germania Sport aktivno sudjelovala u akciji "Co2mpensating by planting" u obnovi hrastove šume kod Petrinje

Germania Sport ponosno ističe svoje sudjelovanje u ekološkoj akciji „Co2mpensating by planting“, koju su organizirali Hrvatske šume, Savez izviđača Hrvatske i agencija Hearth thinking and doing. Akcija, koja je održana u mjestu Taborište kraj Petrinje, bila je odgovor na katastrofalnu oluju koja uništila stoljetnu hrastovu šumu i izazvala značajnu štetu na okolišu.

Zaštićeni prirodni resursi poput hrastovih šuma imaju izuzetnu vrijednost, ne samo za bioraznolikost, nego i za cijeli ekosustav, jer šume igraju ključnu ulogu u stabilizaciji tla i očuvanju vodnih resursa, a po isteku njihovog biološkog ciklusa, trupci služe za drvnu građu ili ogrijev. Olua koja je pogodila ovo područje ostavila je tragove na ovom prirodnom bogatstvu, a volonteri Germanije Sport odlučili su pomoći u obnovi i očuvanju ovog vrijednog ekosustava.

U sklopu akcije, zaposlenici i volonteri Germanije Sport posadili su 1000 novih sadnica hrasta, čime su dali svoj konkretan doprinos obnavljanju šume. Osim što su se angažirali u sadnji, volonteri su kroz cijeli proces educirani o važnosti očuvanja prirodnih resursa i održivih praksi, a same sadnice hrasta odabrane su s ciljem dugoročne obnove šumskog kompleksa.

Dan Špicer, iz agencije HEART thinking&doing zahvalio je volonterima Germanije Sport te nam je predstavio programe „Co2mpensating by planting“ i „Šumoborci“: „Danas sudjelujete na 129. akciji pošumljavanja koje organiziramo zajedno sa Hrvatskim šumama i Savezom izviđača Hrvatske. Nakon olujnog nevremena, na ovom mjestu uništena je stara šuma, a mi ćemo sadnjom oko 40.000 sadnica ponovno pokrenuti životni ciklus od 140 godina koliko traje rast hrasta lužnjaka do njegove pune zrelosti i iskoristivost.“ Istaknuo je i kako se u proteklih 4 godine, akciji odazvalo preko 10.000 volontera.

Foto: Germania Sport

„Za nas je sudjelovanje u ovoj akciji mnogo više od sadnje drveća. To je naše konkretno ulaganje u očuvanje prirode i doprinos zajednici. Naša je odgovornost nastaviti ulagati u okoliš i aktivno sudjelovati u njegovoj obnovi i očuvanju. Ova akcija je samo početak našeg dugoročnog angažmana“, rekao je Tonko Zubak iz Korporativnih poslova Germanije.

Pored sadnje drveća, akcija je uključivala i angažman lokalnih izviđača, mladih volontera i šumara, čime je stvoren snažan zajednički duh i poticaj za daljnje aktivnosti u zaštiti okoliša. Kroz ovu inicijativu, volonteri su imali priliku naučiti o važnosti održivog gospodarenja šumama i o tome kako mala, ali dosljedna ulaganja mogu imati dugoročne pozitivne učinke na prirodu.

Germania Sport ističe da će nastaviti sudjelovati u ovakvim akcijama i u budućnosti. Svake godine, u suradnji s partnerima i lokalnim zajednicama, tvrtka će nastaviti s ciljem sadnje novih drveća i aktivnim doprinosom zaštiti okoliša. Kroz ove aktivnosti, Germania Sport ne samo da doprinosi obnovi uništenih područja, već i postavlja primjer odgovornog ponašanja prema prirodi i zajednici.

„Biti društveno odgovorna tvrtka znači ne samo pružati usluge i proizvode, već aktivno sudjelovati u stvaranju bolje, održivije budućnosti. Ova akcija nam je pokazala da zajedno možemo učiniti velike stvari i da je svaki korak prema očuvanju prirodnog okoliša od presudne važnosti. Germaniji je ovo jedan od koraka umanjenja ugljičnog otiska.“, rekla nam jer Marina Habuš, iz Korporativnih poslova Germanije.

Kroz ovakve inicijative, Germania Sport nastavlja razvijati svoje društveno odgovorno poslovanje koje uključuje ne samo ekološke aktivnosti, već i podršku lokalnim zajednicama i projektima koji promiču zdravlje, obrazovanje i održivi razvoj.