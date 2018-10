General pukovnik Mladen Markač: Zadar je junak Domovinskog rata

Jutarnjom budnicom Gradske glazbe u subotu je u Zadru počelo središnje obilježavanje 27. godišnjice Dana obrane Zadra kad su branitelji zaustavili tzv. JNA i Martićeve paravojne postrojbe, počast braniteljima odao je i umirovljeni general pukovnik Mladen Markač koji je rekao da je Zadar - junak Domovinskog rata, a da su njegovi branitelji bili i ostali vjerni svojoj domovini.

Na središnjem križu na Gradskom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na hrvatske vojnike, policajce i civile žrtve Domovinskog rata, kojima je počast odao i umirovljeni general pukovnik Mladen Markač, a pokraj spomen-obilježja u gradskom naselju Dračevac, gdje je uništeni tenk kojim su agresori pokušali ući u opkoljeni Zadar, okupili su se brojni uzvanici iz vojnog, policijskog i političkog života Zadra i Hrvatske te predstavnici braniteljskih udruga i članovi obitelji poginulih i nestalih branitelja.

"Junak! Grad Zadar je junak Domovinskog rata! I to nitko ne može osporiti. Ako kažem da su branitelji Zadra časno branili i obranili svoj grad, onda moram reći da se čast stječe djelima, a oni su to pokazali u Domovinskom ratu. Nisu oni branili i obranili samo Zadar, nego i cijelu Zadarsku županiju i Hrvatsku. Na svim bojištima u Domovinskom ratu bili su Zadranke i Zadrani. Hvala vam za to, dragi prijatelji", rekao je general pukovnik Markač te je u ime hrvatske predsjednice uputio posebnu zahvalu svim braniteljima Zadra zato što su se, kako je naglasio, "junački i časno oduprijeli srpskom agresoru, što su bili i ostali vjerni svojoj domovini".

Markač je govorio i o događajima nakon rata.

"I na Međunarodnom sudu pravde morali smo pobijediti i tamo su nam priznali: imali ste obrambeni i oslobodilački, ali i časni rat. Mi Hrvati moramo biti ponosni na na takvo djelo i povijest", rekao je.

Svojim mladim kolegama koji nose hrvatsku odoru i hrvatski grb, Markač je poručio neka služe svojoj domovini časno i profesionalno, kao što su to činili i veterani Domovinskog rata.

"Ponosni smo na svoju oružanu silu, bez obzira na to jesu li u njoj 1991. bili dragovoljci, hrvatski policajci, vojnici… Bitno je da živimo u slobodnoj i neovisnoj, suverenoj Republici Hrvatskoj i da vlastitim snagama možemo graditi bolji život za sve koji žive u Hrvatskoj", naglasio je general pukovnik Mladen Markač.

A pukovnik Marko Čulina, ratni zapovjednik zadarske 112. brigade, napomenuo je kako je u obrani Zadra plaćena visoka cijena.

"Nismo mogli zamisliti da bi u njemu mogao biti netko drugi osim onih koji su u Zadru rođeni i koji ga zaslužuju", poručio je.

Uz Dan obrane Zadra održava se nogometni turnir branitelja iz Vukovara, Sinja, Posušja i Zadra te 12. memorijalni Kup Hrvatske u sjedećoj odbojci u Sportskom centru Višnjik.

