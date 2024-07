Gazić: 'Kad izgubite medicinsku sestru u Kninu, teško ćete je vratiti. Umjesto da ih se nagradi, mi ih kažnjavamo'

Komora medicinskih sestara izvjestila je da je neprihvatljiva situacija u Domu zdravlja Šibensko-kninske županije. Naime, Hrvatska komora medicinskih sestara kritički se osvrnula na činjenicu da 83 medicinske sestre kao i svi drugi zdravstveni djelatnici, u Domu zdravlja Šibensko-kninske županije već treći mjesec zaredom imaju ozbiljno kašnjenje plaća.

- Plaće za lipanj medicinske sestre i tehničari još uvijek nisu dobili i ne zna se kad će. Naime, plaća je prema zakonu trebala biti isplaćena do 15. u mjesecu. Nije im isplaćen niti regres - ističe se u priopćenju.“U trenutku kada nam u državi nedostaje više od 4000 medicinskih sestara, ovakvo poslovanje i nepoštovanje njihova rada tjera medicinske sestre iz primarne zdravstvene zaštite (PZZ). PZZ je već ionako urušen, a uz manjak sestara nastavit će se kadrovska devastacija. Komora osuđuje ovakvo nesolidno upravljanje navedenim domom zdravlja. Kako misle motivirati medicinske sestre da ostanu ili dođu raditi u PZZ kada svaki mjesec nisu sigurne hoće li uopće dobiti plaću koju su pošteno zaradile radeći nimalo lak posao” navodi u priopćenju predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara, Mario Gazić te dodaje kako se nada i vjeruje da će svi timovi primarne zdravstvene zaštite čim hitnije dobiti svoju plaću.

Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara za Večernji list je pak izjavio kako osim kašnjenja plaća ima i problema u uvjetima rada medicinskih sestara i tehničara.

- Županija je nadležna za dom zdravlja i postavlja ravnatelja i upravno vijeće i oni trebaju utvrditi probleme jer je očigledno da nešto ne funkcionira kad plaće po deset dana kasne već treći mjesec. To je kontinuitet, a ljudi imaju svoje režije i kredite… Obrazloženje da kasne novci od HZZO-a, i da ima problema s ambulantama koje imaju manje pacijenata pa sami moraju nadomjestiti manjak sredstva, ne riješavaju problem. Ako ne mogu sami riješiti problem, nek zatraže pomoć od države, jer oni u Šibensko-kninskoj su jedini koji kasne s plaćama. Ovako samo tjeraju sestre koje rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - kazao je Gazić, pa nastavio:

- Ima bogatijih županija koje izdvajaju bogatije za opremu, a vidjeli smo da je ima i problema u opremi sanitetskih vozila. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti medicinske sestre imaju najmanju plaću od 1000 eura. Opet ide rekordna sezona, 30 posto stanovnika imamo vise u primorskim županijama, ima i puno ozljeda uistinu je zahtjevno raditi u tim uvjetima, a na to sve ljudima kasne plaće i to nije motivirajuće. I kad država i nešto napravi pa podigne plaće, i onda kasne. Od ulaska u EU je otišlo 3000 medicinskih sestra i to je problem jer odlazak je kontinuiran, a odlazi nam godišnje između 180 i 200 sestara. Ako izgubite medicinsku sestru u Kninu i u ruralnim područjima teško ćete je vratiti. Umjesto da ih se nagradi ispada da ih se kažnjava kašnjenjem plaća i ovo je problem koji treba hitno riješiti - rekao je Gazić za Večernji list.

