Francuski predsjednik impresionirao njemačke parlamentarce: Govorio na njemačkom jeziku

Na komemoraciji Wolfganga Schaubla, koja je održana u njemačkom parlamentu, francuski predsjednik Emmanuel Macron govorio je na njemačkom jeziku i tako impresionirao okupljene parlamentarce. Naknadno je njegov učitelj njemačkog jezika Frank Groninger kazao kako je zapravo Macronu za taj govor trebalo samo nekoliko sati vježbe.

- Njemačka je izgubila državnika. Europa je izgubila stup. Francuska je izgubila prijatelja - rekao je Macron tijekom svog govora.

Mediji su prenijeli kako je Macron prije toga javno izgovorio samo nekoliko riječi njemačkog kao i da je tekst na komemoraciji čitao ali uz prilično dobar izgovor. Govoreći o govoru Macrona njegov učitelj Groninger kazao je kako su dan prije vježbali oko sat i pol dan ranije i onda opet to jutro dodatnih sat vremena i to prije leta za Berlin. U zrakoplovu su tijekom puta ponovno prošli kroz neke pojedinosti govora.

- Macron ima neko prethodno znanje o njemačkom jeziku jer ga je učio u školi i na fakultetu. Cilj je bio iznenaditi ljude. Možda ste primijetili da postoji emotivni dio govora i tehnički dio. A ideja je bila da onaj emotivni dio bude na njemačkom te da se pokaže da se predsjednik doista trudi održati govor na njemačkom - rekao je Groninger.

Inače Macron i Schauble su bili često u kontaktu i upravo je on želio da na njegovoj komemoraciji govori francuski predsjednik što je on i ispoštovao. Prije Macrona se njemačkoj publici na njemačkom jeziku obratio Charles de Gaule i to sada već davne 1962. godine u Ludwigburgu što samo govori koliko je ovo rijetko ponašanje nekog francuskog predsjednika.