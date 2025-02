FOTO Sve spremno za blokadu u Novom Sadu, studenti sami isprogramirali svoj site: 'Emitirat ćemo uživo 24 sata dnevno'

Tijek događaja:

14:17 - Velika kolona studenata je krenula prema Žeželjevom mostu, a ispred njih idu traktori koji im čiste put.

14:15 - Započelo je okupljanje studenata na kampusu kako bi krenuli prema mostovima, prenosi Nova.rs.

14:12 - U Novi Sad na blokadu mostova su stigli bajkeri.

Bikers have arrived in Novi Sad.