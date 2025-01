FOTO Fotografija iz Malibua koja je obišla svijet podsjeća na slučaj iz Dalmacije. Evo što nam je vlasnik otkrio

Nakon što je svijet obišla fotografija kuće u Malibuu koja je jedina uspjela ''preživjeti'' požar koji je uništio cijelu obalu kod Los Angelesa, brojni Hrvati sjetili su se slične situacije koja se dogodila i na našim prostorima. Naime, još 2017. požar iz Tugara proširio se preko brda Perun i ušao u grad Split, a vatrogasci su se danima borili s vatrom koja je na kraju opustošila oko 4.500 hektara površine duž 10 kilometra. Iako je sve izgorjelo, nije izgorjela parcela maslinika Nikše Barbarića, a i lani kada je veći požar zahvatio Žrnovicu isto zemljište nije posustalo.

- Parcela Chuck Norrisa i dalje se ne da. Barbarići – Požar 2:0! Zahvaljujući našim vatrogascima iz DVD-a Žrnovnica, cili zaseok Barbarići sinoć je vrhunski obranjen od ovog požara. Njima i svim ostalim vatrogascima koji su bili na terenu veliko hvala - govorio je lani Nikšin sin Niko, mladi IT-evac iz Žrnovnice koji je objavio fotografiju očeve parcele koju je naslijedio kako ponosno stoji u zelenilu, dok je ostatak brda ostao opožaren. Njegov otac i tada je za Večernji list ispričao koji je bio ključ obrane.

- Neke velike tajne tu nema. Svoje zemljište stalno uređujem, kosim i čistim od otkosa i granja. Tu je maslinik od nekih 30 maslina, ograda od ružmarina i lavande te stacionar za pčele koji sada nije u funkciji, ali sva oprema i dalje je u kamp-kućici. Kako je oko same parcele bila trava i nisko raslinje, kada je požar došao do mog maslinika koji je u potpunosti pokošen, jednostavno nije imalo što gorjeti. Od pomoći je i činjenica što uvijek pokosim metar do dva i oko same parcele, kako bi napravio nekakav perimetar baš zbog ovakvih situacija. Činjenica da je maslinik opet preživio splet je sretnih okolnosti i učestalog truda mene i moje supruge - poručio je tada.

Inače, kuća od devet milijuna dolara koja je preživjela požar u Malibuu ima vatrootporni krov, gipsane zidove te čvrstu konstrukciju zbog koje je ostala ''stajati'', otkrio je njen vlasnik i tajkun David Steiner koji je takvu zaštitu napravio zbog potencijalnih potresa, no nije se nadao da će koristiti i u slučaju požara: ''Pomislio sam si da će moja kuća zadnja ostati stajati ako dođe potres, no nikada nisam pomislio da će se to dogoditi u slučaju požara'', kazao je.

