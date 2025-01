'Nešto se čudno ovdje događa' upozorava vatrogasac nakon niza požara zabilježenih u Zagrebu

Više požara gotovo u isto vrijeme odnosno u razmaku od nekoliko sati zabilježili su zagrebački vatrogasci. Na istu lokaciju vatrogasci i policija stizali su čak četiri puta u razmaku od šest sati. Nitko nije ozlijeđen, materijalna šteta je velika, a kako je došlo do očevida znat će se kada završi policijski očevid.

Vatrogascima njima ova cijela situacija ne izgleda kao slučajnost. "Stvarno je čudno, u pravilu je nemoguće, da se toliko intervencija dogodi na tako malom mjestu. U razmaku od 100 metara bile su 4 intervencije, što je nemoguće. S tim da su na jednoj adresi 3 požara bila", rekao je Tomislav Resman, pomoćnik zapovjednika JVP-a Zagreba za Dnevnik Nove TV . I prije tjedan dana buknuo je sličan požar, netko je u noći zapalio smeće i to se proširilo i na zgradu i automobile.



"Od početka godine ima nekih čudnih požara, može biti da je to povezano jedno s drugim. 3. siječnja na Žitnjaku su bila četiri požara, isto jedan do drugoga, tako da se nešto čudno događa", nadodao je Resman. Da je nešto čudno pokazuju i brojke. Tek je početak godine, a vatrogasci imaju dvostruko više intervencija. Policijska istraga trebala bi odgonetnuti tko i s kakvim motivima stoji iza ovih vatrenih napada.