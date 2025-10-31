FOTO Pravi šok dolazi s početkom zime? Meteorolozi poručili: Čeka nas 'hladno iznenađenje', a snijeg moguć ranije nego ikad

Zadnji je dan listopada. Vrijeme je bilo posebno dinamično, a sada meteorolozi upozoravaju da je pred nama jesen s naglim preokretima, ali pravi šok dolazi s početkom zime. Prema najnovijim dugoročnim prognozama objavljenim na Severe Weather Europe, Europa će u studenom uživati u relativno blagim uvjetima, ali već od 1. prosinca 2025. očekuje nas "hladno iznenađenje", slabljenje polarnog vrtloga i dolazak arktičkih zračnih masa koje bi mogle donijeti snijeg i mrazeve ranije nego inače. U središtu pozornosti su Rossbyjevi valovi, gigantski "valovi tlaka" koji u tandemu s mlaznom strujom utječu na naše vrijeme. Ovi valovi, prema analizama, bit će ključni u preoblikovanju vremenskih obrazaca preko Atlantskog oceana, posebno nad Europom. Dok se Sjeverna Amerika suočava s ekstremnim kontrastima između toplih zapadnih regija i hladnog istoka, Europa pokazuje stabilniji, ali suptilno promjenjiv trend. Od blage jeseni do nagle zime.

Kasni studeni donosi Europi uglavnom normalne do iznadprosječne temperature, s iznimkom sjeverozapada, gdje će hladnija morska zračna masa s Atlantskog oceana proširiti svoj utjecaj. „To je posljedica stabilnog područja visokog tlaka koje štiti veći dio kontinenta od prodora arktičkog zraka“, objašnjavaju stručnjaci portala Severe Weather Europe, napominjući da je središnja Europa već početkom mjeseca iskusila kratkotrajno zahlađenje u odnosu na prosjek. A snijeg? Još je uvijek rijetkost – ograničen na visoke predjele Alpa i Pirineja – no prvi signali njegova širenja već se naziru.

Sredinom studenog dolazi preokret. Topla zračna masa nastavit će dominirati sjeverom i sjeveroistokom, od Skandinavije do Baltičkih zemalja, ali središnja, zapadna i sjeverozapadna područja, uključujući Francusku, Benelux i UK, ulaze u fazu normalnih do hladnijih trendova. "Ovo je iznenađujuće hlađenje, potaknuto parom niskih Rossbyjevih valova u sjevernom Atlantiku", upozorava analiza, koja naglašava da anomalija visokog tlaka nad Europom može potaknuti lokalne kontraste. Snježne padaline ostaju ograničene na više nadmorske visine u središnjoj Europi, ali sezonski porast pokrivenosti snijegom očekuje se na sjeveru i sjeveroistoku, gdje će Finska i Švedska možda prvi put osjetiti zimski dodir.

Kraj studenog donosi promjene. Temperature ispod normale počinju se širiti, signalizirajući prijelaz prema pravoj zimi. "Ovo je trenutak kada se jesenski trendovi lome, a europski kontinent priprema za hladniji koridor iz Arktika", kaže se u prognozi.

Najintrigantniji dio dolazi s početkom meteorološke zime 1. prosinca. Modeli pokazuju dramatičan pomak. Anomalija visokog tlaka nad Grenlandom i polarnim regijama potaknut će glavna područja niskog tlaka nad sjevernom Europom, donoseći normalne ili niže temperature na sjeveru kontinenta. "Sustav niskog tlaka nad sjeverom će stvoriti pravi zimski koridor, pumpajući hladniji zrak prema jugu", ističu analitičari, ističući da će toplija zračna masa ostati zarobljena pod visokim tlakom na jugu i u središtu Europe, od Španjolske do Italije.

Zabrinjavajući signal stiže iz stratosfere: prognoze najavljuju usporavanje i slabljenje polarnog vrtloga, vidljivo kroz pad brzine stratosferskih vjetrova. Ovo "slabljenje", rijetkost za rani prosinac, može dovesti do veće nestabilnosti, gdje se arktički zrak lakše probija prema jugu, donoseći snijeg i mrazeve u neočekivane dijelove Europe. Snježne padaline sezonski će se povećavati na sjeveru i sjeveroistoku, dok će središnja područja, poput Austrije i Švicarske, vidjeti snijeg prvenstveno na višim nadmorskim visinama, ali pod toplijom zračnom masom, što može ograničiti dubinu pokrivenosti.

"Usporedbi s prosječnim zimama, ovo je prvi korak prema pravilnijem zimskom obrascu, s grebenom visokog tlaka nad jugo-središnjom Europom koji štiti mediteranske zemlje, ali ostavlja sjever ranjivim", zaključuje Severe Weather Europe. Ako se ovaj trend nastavi, prosinac bi mogao donijeti rane snježne oluje u Skandinaviji i na Baltiku, dok će središnja Europa balansirati između kiše i prvog snijega. Ove prognoze, bazirane na modelima ECMWF, CFSv2 i NOAA, podsjećaju nas da je klima nepredvidiva, ali signali su jasni: zima 2025./2026. neće biti obična.