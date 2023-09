FOTO Zavadlavov branitelj zatražio novo psihijatrijsko vještačenje, optuženik: Ja to ne želim

Suđenje se nastavilo pregledom preostalog video materijala, te iskazima vještaka balističara iz Zagreba koji su trebali iznijeti nalaz i mišljenje.

Zavadlav je danas iznio svoje primjedbe koje mu je sutkinja rekla da pripremi nakon što je prigovorio u utorak. 'Što se tiče dokaznih prijedloga iznesenih na raspravi 14. travnja, ostajem pri svemu osim što sam utvrdio naknadno da okolnost na temelju koje sam predložio saslušanje dr. Miroslava Bojića, ne drži vodu, samo što u tom trenutku nisam znao da je to tako. Stoga taj dokazni prijedlog prepuštam sudu. Ne ustrajem u njemu, meni će bit drago da ja njega malo ovdje vidim, ali to prepuštam vama.

Što se tiče pribavljanja medicinske dokumentacije iz zatvora u Gospiću što sam predložio, tu više nije u pitanju Gospić, nego Zadar. Uglavnom novi je psihijatar, novi nalazi, sve je novo', rekao je iznoseći svoje primjedbe Zavadlav.

'Što se tiče dokaznih prijedloga koje sam vam sada tu dao da imate, ostaje tako kako tu piše, dakle ja nisam suglasan sa čitanjem poneke materijalne dokumentacije. Slažem se sa svim što tu nije navedeno. Što se tiče primjedbi iznesenih na balističko vještačenje, gospođa koja je sada svjedočila, nije bila sudski vještak u vrijeme kada se to vještačenje provodilo, i koliko smo čuli iz njezina svjedočenja rekla je da se ona u svojoj praksi nije susrela s tim da se utvrđuje udaljenost na koju se prenose čestice prilikom pucnja. Međutim ja sam proučavao sudsku praksu i bio je jedan predmet u kojem sam naišao na baš takvu stvar', rekao je optuženik za trostruko ubojstvo, te je stavio primjedbu na, kako je rekao 'nepotpuno odgovoreno vještačenje'.

'Ja nisam znao što je moj branitelj predložio, što je popis ovdje, ja to nisam stigao pročitati, ovdje vidim da se predlaže dopuna psihijatrijskog vještačenja, a ja se protivim tome', kaže na današnjem suđenju Zavadlav, na što sutkinja kaže, 'ali to ste vi na raspravi 14. travnja također predložili'. On odgovara 'nisam ja to predložio'. 'ja odustajem od toga', zaključio je.

Filipu Zavadlavu se sudi za zbog ubojstva Marina Torlaka, Jurice Ožića Paića i Marina Bobana u splitskom Varošu. Na prvom suđenju, na kojem ga je zastupao Branko Šerić, kažnjen je s 40 godina zatvora. Prva je presuda ukinuta jer je viši sud smatrao da se treba utvrditi motiv ubojstava.

Podsjetimo, u utorak je na suđenju došlo do poteškoća, javila je Dalmacija Danas, iz tehničkih razloga. Naime, na sudu su se trebale pregledavati snimke video nadzora kamera nekoliko poslovnih objekata snimljene tijekom krvavog pohoda 11. siječnja 2020. godine. No tu je došlo do problema.

Nakon više od pola sata gledanja snimki koje su se često i ponavljale, intervenirala je predsjednica sudskog vijeća Županijskog suda u Splitu koja je zatražila da se krene sa snimkama od 15:35 sati tog dana, dakle kada je Zavadlav krenuo sa svojim osvetničkim pohodom, kako stoji u optužnici. I tu dolazi do velikih komplikacija, tih snimki nema na računalu.

Naknadno su snimke ipak pronađene pa su i pregledane, jedan njihov dio. Na snimkama je ključni dio gdje se vidi kretanje Filipa Zavadlava. Krvavi pohod završio je za osam minuta, u 15.42 sati. Neki od metaka koje je tu Filip ispalio pogodile su osobni automobil Hyundai u kojem su bile tri osobe, jedan muškarac i dvije žene, ali na sreću nitko nije ozlijeđen.

U utorak je pregledan tek manje bitan dio snimki, dok ce se ostatak odgledat u nastavku suđenja. Nakon toga je Višnja Strinić, predsjednica sudskog vijeća, čitala dokaze koji se nalaze u spisu. Za navedene materije je optuženi Zavadlav tražio da se izdvoji kao nezakoniti dokazi, ali mu je zahtjev odbijen, javlja Slobodna Dalmacija.

