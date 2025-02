7 zastupnika bilo je protiv prijedloga za pritvaranje Dabre. Evo kojih

Ukupno 106 zastupnika glasovalo je u Saboru da bi se odobrilo određivanje istražnog zatvora Josipu Dabri, zastupniku Domovinskog pokreta kojeg DORH traži jer se sumnja da je maloljetnom djetetu davao pušku i bombe. Nakon kaotične rasprave koja se jutros povela u Saboru, Dabri je u konačnici bio ukinut imunitet koji ga je čuvao od kaznenog progona, a ubrzo bi trebala stići i odluka suda o tome hoće li biti pritvoren ili neće.

Od 106 zastupnika koji su podržali njegovo eventualno pritvaranje, 99 zastupnika bilo je za, dok je sedmero zastupnika bilo protiv. Zastupnici koji nisu dalo odobrenje za njegovo pritvaranje su Dabrini kolege iz Domovinskog pokreta - Tomislav Josić, Ivica Kukavica, Dubravka Lipovac Pehar, Ivica Mesić, Predrag Mišić te Stipo Mlinarić Ćipe - kao i sam Josip Dabro. Ivan Penava, zastupnik i predsjednik Domovinskog pokreta, nije bio na današnjoj sjednici Sabora.

Nakon glasovanja u Saboru Josip Dabro zaputio se u Slavoniju, a prije odlaska kratko je prokomentirao za novinare što se događalo na sjednici. Između ostalog, kritizirao je što je oporba glasovala za određivanje istražnog zatvora i skidanja imuniteta.

- Ja razumijem da se vlast čuva, ali oporba je trebala biti protiv. Izvanredni izbori? Sve je opcija u ovoj državi. DP je jedinstven i jasno se iščitavaju poruke da nećemo biti sluga nikome. Ovo je ojačalo stranku, vidjeli ste sinoć u anketama da je DP u uzlaznoj putanji, da je jedinstven'', poručio je.

Dabro je kazao i kako se čuo s Plenkovićem, no na pitanje o čemu su razgovarali, odgovorio je: ''Neka vam on kaže što mi je rekao''. Kada su ga pitali za predsjednika Zorana Milanovića, koji je kazao kako nema razloga da pritvore DP-ovog zastupnika, Dabro je odgovorio kako je on ''pravi frajer'' i da ''ima m*da*''.